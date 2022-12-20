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صورة رسالة خطية موجّهة من الأسير الشهيد ناصر أبو حميد لمروان البرغوثي.. هذه فحواها

20 ديسمبر 2022 . الساعة 10:37 بتوقيت القدس
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رسالة خطية موجهة من الأسير الشهيد ناصر أبو حميد لمروان البرغوثي

كُشف النقاب اليوم، عن رسالة خطية للأسير الشهيد ناصر أبو حميد موجّهة للقيادي بفتح الأسير مروان البرغوثي، قبل أيام من استشهاده.

وقال الشهيد الأسير أبو حميد في رسالته: "أوجّه عظيم احترامي وتقديري وأرجو أن تصلك رسالتي وأنت بأحسن حال، ليس لدي متسع من الوقت ولا كثير من الطاقة لأعبر عن تقديري لك".

وتابع الشهيد أبو حميد في رسالته الأخيرة: "أنا الآن في أيامي الأخيرة وأسجل آخر حبي وقبلاتي على جبين الوطن العظيم وشعبه الباسل، ولأنك عندي من خير ما أنجبت هذه الأرض من رجال، فقد اخترت أن أخصّك بهذه الرسالة، التي أريد من خلالها بآمالي وآمال الشهداء أن تبقى الحارس عليهما كما عهدك دائمًا".

وختم رسالته قائلاً: "لقد أحببتك دومًا ورأيت فيك ولا زلت القائد القادر على حفظ الأمانة وصون الدرب والحفاظ على الثورة وهذا الشعب، وكان الله بعونك أيها القائد المغوار".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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