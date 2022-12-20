المزين يستقيل من تدريب غزة الرياضي

غزة/وائل الحلبي:

أعلن الكابتن محمود المزين استقالته من تدريب فريق غزة الرياضي، دون معرفة الأسباب التي دفعته للتقدم بها، قبل أيام قليلة من انطلاق مرحلة الإياب من الدوري الممتاز المقررة يوم الجمعة القادم.

استقالة المزين تعد الثانية منذ بداية الموسم، بعدما، استقال من قيادة الفريق في الجولة الخامسة عقب الخسارة أمام خدمات النصيرات، ليتراجع عنها بعد تجديد إدارة النادي الثقة بهورفضها استقالته.

وكشف مصدر موثوق لـ"فلسطين" أن إدارة غزة الرياضي تتجه لقبول استقالة المزين، من خلال تواصلها مع عدد من المدربين للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق الباحث عن الهرب من مقصلة الهبوط للدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية مدرب غزة الرياضي الجديد خلال الساعات القادمة، في ظل الاختبار الصعب الذي ينتظر الفريق في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز أمام الصداقة يوم السبت القادم.

وعانى غزة الرياضي من تعدد أزمات الفريق منذ بداية الموسم سواء برحيل أبرز لاعبيه، دون التعاقد مع لاعبين بنفس المستوى بالإضافة لاستقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي، الأمر الذي جعل الفريق يواجه مصاعب في توفير احتياجاته.

وأنهى غزة الرياضي مرحلة الذهاب في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد (6) نقاط، بتحقيقه فوزاً وحيد وثلاثة تعادلات وتلقيه الخسارة في (6) مباريات.