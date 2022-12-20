فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

العلم الفلسطيني الذي لم يغب عن أي مكان في كأس العالم

المزين يستقيل من تدريب غزة الرياضي

طارق أبو غنيمة في طريق العودة لشباب رفح

مصطفى بشارات يتوج بذهبية بطولة آسيا للكاراتيه في أوزبكستان

رفع علم فلسطين في المونديال شرف لكل عربي

غزة: "التعليم" تُنظّم فعاليات مدرسية للتنديد بسياسة الإهمال الطبي بسجون الاحتلال

فصائل وقيادات ومؤسسات تنعى الشهيد الأسير القيادي بشهداء الأقصى "أبو حميد"

مليون زائر لقطر و3.4 مليون متفرج خلال المونديال

عائلة الشهيد أبو حميد تعلن عدم فتح عزاء لابنها حتى استلام جثمانه

الحواجز الإسرائيلية.. حبل مشنقة حول أعناق سكان "تل الرميدة"

طارق أبو غنيمة في طريق العودة لشباب رفح

20 ديسمبر 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
...
اللاعب طارق أبو غنيمة
غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مقرب من نادي شباب رفح النقاب عن نجاحه في إقناع نجمه السابق طارق أبو غنيمة للعودة لصفوف الفريق في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز. 

وأكد المصدر أن شباب رفح ينتظر وصول نجمه طارق أبو غنيمة إلى غزة نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم تسجيله على قيود الفريق بناء على الاستثناء الذي يحصل عليه اللاعبين المحترفين أو المتواجدين بالضفة الغربية فور عودتهم.

وأوضح المصدر أن عدد من رجال الأعمال المقربين من شباب رفح كان لهم الدور الأبرز في إقناع أبو غنيمة بالعودة إلى غزة، خاصة بعد نجاح مساعيهم في الوصول لاتفاق مع ناديه بتروجيت المصري بإنهاء التعاقد دون الحاجة لدفع قيمة الشرط الجزائي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات الماضية عن رغبة أبو غنيمة بالعودة إلى غزة، رغم أنه نفى مطلع نوفمبر الماضي ما تم تداوله من قرب عودته لشباب رفح خاصة وأنه يرتبط بعقد يمتد لثلاثة مواسم مع بتروجيت الذي انتقل إليه في الصيف الماضي بعد التألق اللافت له مع شباب رفح. 

وساهم أبو غنيمة في تتويج شباب رفح بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة بتاريخه والثانية على التوالي في الموسم الماضي، وأنهى المسابقة متربعا على صدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً.

#شباب رفح #كرة القدم #رياضة #طارق أبو غنيمة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة