طارق أبو غنيمة في طريق العودة لشباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر مقرب من نادي شباب رفح النقاب عن نجاحه في إقناع نجمه السابق طارق أبو غنيمة للعودة لصفوف الفريق في مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

وأكد المصدر أن شباب رفح ينتظر وصول نجمه طارق أبو غنيمة إلى غزة نهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم تسجيله على قيود الفريق بناء على الاستثناء الذي يحصل عليه اللاعبين المحترفين أو المتواجدين بالضفة الغربية فور عودتهم.

وأوضح المصدر أن عدد من رجال الأعمال المقربين من شباب رفح كان لهم الدور الأبرز في إقناع أبو غنيمة بالعودة إلى غزة، خاصة بعد نجاح مساعيهم في الوصول لاتفاق مع ناديه بتروجيت المصري بإنهاء التعاقد دون الحاجة لدفع قيمة الشرط الجزائي.

وانتشرت العديد من الأنباء في الساعات الماضية عن رغبة أبو غنيمة بالعودة إلى غزة، رغم أنه نفى مطلع نوفمبر الماضي ما تم تداوله من قرب عودته لشباب رفح خاصة وأنه يرتبط بعقد يمتد لثلاثة مواسم مع بتروجيت الذي انتقل إليه في الصيف الماضي بعد التألق اللافت له مع شباب رفح.

وساهم أبو غنيمة في تتويج شباب رفح بلقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة بتاريخه والثانية على التوالي في الموسم الماضي، وأنهى المسابقة متربعا على صدارة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً.