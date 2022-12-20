مصطفى بشارات يتوج بذهبية بطولة آسيا للكاراتيه في أوزبكستان

رام الله/فلسطين:

حصل مصطفى بشارات على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكاراتيه للفئات المقامة في مدينة طقشند الأوزباكية.

وانتزع بشارات ذهبية منافسات الشباب في وزن فوق 76 كغم، وذلك بعد أن فاز على منافسيه وبتفوق واضح.

وتعد هذه أول ميدالية ذهب آسيوية يحققها اتحاد الكاراتيه حسب ما أعلنه ضرغام عبد العزيز، نائب رئيس اتحاد الكاراتيه، ورئيس الوفد، مشيراً إلى أن البطولة لم تكن سهلة أمام منافسين من اليابان والأردن والكويت والهند .

وهنأ إبراهيم القناص، رئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، اللاعب بشارات بحصوله على ذهبية آسيا، مؤكداً أن الكاراتيه الفلسطينية باتت محط احترام وتقدير من خلال تقديم نماذج مشرفة في المشاركات الدولية.

وشكر محمد البكري، رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه، السيد ابراهيم القناص على اهتمامه باللاعب بشارات، مشيراً إلى أن لاعب المنتخب الوطني ابن اكاديمية الاقصى مصطفى بشارات من المواهب الواعدة في صفوف المنتخب الوطني، آملاً بأن تتوالى الإنجازات في قادم الاستحقاقات.

من جانبه، بارك عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، أن إنجاز الميدالية الذهبية والوقوف على منصات التتويج وعزف النشيد الوطني، حيث قدم التهاني للبطل مصطفى بشارات، وذلك من خلال اتصال هاتفي مع اللواء محمد البكري رئيس الاتحاد.

وفي سياق منفصل ومع إنجاز آخر، بارك هنية لاتحاد الكيك بوكسينغ وللبطلة المقدسية نورا أبو ناب التي حصدت الميدالية الذهبية في بطولة آسيا للكيك بوكسينغ التي أقيمت في تايلاند.

كما وبارك للدكتور سعيد تمراز نائب رئيس اتحاد الدراجات الهوائية فوز الدراج وحيد رباح بالميدالية الفضية والدراج حسن أبو كريم بالميدالية البرونزية في البطولة العربية للدراجات الهوائية فئة ذوي الإعاقة التي تقام في الإمارات.