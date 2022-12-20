اقتحامات واسعة للمسجد "الأقصى" وسط دعوات لتكثيف الرباط فيه

اقتحم مستوطنون، صباح الثلاثاء، المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية وسط دعوات متطرفة لتكثيف الاقتحام بمناسبة ما يسمى (عيد الأنوار اليهودي) تقابلها دعوات فلسطينية للرباط فيه وصد هجمات المستوطنين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، باحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين، حيث شوهد بعض أفراد تلك القوات وهم يخرجون بعض المرابطين من داخله.

اقرأ أيضاً: البرلمان العربي يدين اقتحام الأقصى ويحذر من التصعيد

واحتشد العشرات من المرابطين والمرابطات داخل الأقصى، وصدحوا بالتكبيرات، وسط محاولات للتشويش على اقتحامات المستوطنين.

دعا ما يسمى “باتحاد منظمات الهيكل” أنصاره إلى اقتحام المسجد الأقصى على مدى أيام “عيد الحانوكاه” التي ستبدأ من 18-12 حتى 26-12-2022.

ومنذ عام 2017 تسعى “جماعات الهيكل” إلى تطوير عدوانها خلال هذا العيد، بحيث تشعل الشمعدان في باب الأسباط، وإدخال طقوس إشعاله إلى داخل المسجد الأقصى.

ويتعمّد المستوطنون نقل الرقص والغناء والاحتفالات “بالحانوكاه” إلى مختلف أبواب الأقصى، كأبواب السلسلة والغوانمة والقطانين.

وتواصل جماعات الهيكل المزعوم حشدها للاقتحام، عبر توفير مواصلات مجانية من وإلى الأقصى، كما دعت منظمة “نساء من أجل الهيكل” إلى اقتحام نسائي بمناسبة “الحانوكاه” يوم غد الثلاثاء (20 ديسمبر الجاري).

المصدر / فلسطين أون لاين