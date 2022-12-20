عائلة الشهيد أبو حميد تعلن عدم فتح عزاء لابنها حتى استلام جثمانه

أصدرت عائلة الشهيد الأسير ناصر أبو حميد، بيانًا مهمًّا، علّقت فيه على استشهاد ابنها فجر اليوم من جرّاء الإهمال الطبي في سجون الاحتلال.

وقالت العائلة في بيانها والذي وصل نسخة منه "فلسطين أون لاين"، صباح اليوم: "بقلوب يعتصرها الألم، ولكن بهامات مرفوعة نزف لكم في عائلة ابو حميد نبأ استشهاد ابننا الغالي القائد الكبير أسد فلسطين، وابنها البار الذي صعدت روحه لباريها فجر هذا اليوم 20/12/2022، وبهذا تكون روحه حرّة طليقة، ويبقى جسده أسيراً لدى الاحتلال الغاشم الذي هو الوجه الآخر للنازية".

وعاهدت العائلة شعبنا الصابر "على أنّ تكون كما كنّا دائماً صابرين، بصبر شعبنا، أقوياء مستمدين قوتنا، وعزيمتنا من تضحيات شهدائنا الأبرار".

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وأعلن عدم قبولها العزاء إلا أنّ يتحرر جسده الطاهر ومعه سائر جثامين الشهداء العظام المحتجزة لدى الاحتلال الفاشي.

وأكدت العائلة على أنها ستظل بحالة حداد مستمرة إلى أن يتحرر جسد ابننا الطاهر ومعه سائر جثامين شهدائنا الأبرار المحتجزة في مقابر الأرقام، وداخل ثلاجات العدو.

وأضاف البيان: "وبهذا يكون ناصر قد ترجل روحاً، ولم يترجل جسداً بحيث لن يتسنى لنا إكرامه بالدفن، وذلك بحسب قانون الاحتلال البغيض وليفهم هذا الاحتلال بأنه لدينا قوانينا نحن القابضون على الجمر المحتسبون أمرنا لله عز وجل".

المصدر / فلسطين أون لاين