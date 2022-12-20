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الطقس: أجواء مشمسة وصافية اليوم الثلاثاء

20 ديسمبر 2022 . الساعة 08:17 بتوقيت القدس
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الطقس: أجواء مشمسة وصافية اليوم الثلاثاء    

يطرأ اليوم الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

ويكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، لطيفا نهارا باردا خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية.

وتسود أجواء مشمسة في أغلب الفترات مع بعض السحب العالية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد باضطرابات جوية ستؤدي إلى تساقط زخات من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية مع فرصة لزخات مطرية.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء غير المستقرة هي المسيطرة في مختلف المناطق والفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والسفوح الغربية.

وتغطي السماء كميات من السحب المنخفضة والمتوسطة. ليلا تسود أجواء باردة.

يوم الجمعة، تسود أجواء باردة في ساعات الصباح مع نشاط الرياح الشرقية الجافة.

ونهارا تكون أجواء مشمسة إلى غائمة مع برودة واضحة في المناطق الجبلية العالية والجبال الشرقية. ومع المساء يعود الجو باردا بشكل واضح.

المصدر / فلسطين أون لاين
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