حماس تنعى الشهيد الأسير ناصر أبو حميد وتدعو للتصدي لجرائم الاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير شعبنا أحد رموز الشعب الفلسطيني الأسير القائد ناصر أبو حميد، ودعت إلى مواجهة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي، إن "الشهيد ناصر أبو حميد قاتل حتى الرمق الأخير، ومثّل الشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن سياسة الإهمال الطبي تكشف مدى إرهاب إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى.

وعد قاسم، استشهاد أبو حميد جريمة كبيرة يرتكبها الاحتلال بحق الأسير والأسرى والشعب الفلسطيني.

وقال الناطق باسم حماس، إن جريمة الاحتلال تستوجب أن تواجه بتصعيد حقيقي في سجون الاحتلال لوقف سياسة الإهمال الطبي الإجرامية.

ولفت إلى أن حماس تضع قيادة الأسرى على رأس سلم أولوياتها، وتؤكد أن حل قضية الأسرى هي بكسر القيد عنهم وليس فقط بتحسين اوضاعهم المعيشية داخل السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين