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بالفيديو عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في حلحول

20 ديسمبر 2022 . الساعة 00:40 بتوقيت القدس
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الاحتلال يقتحم حلحول لتأمين اقتحام المستوطنين للبلدة لأداء طقوس تلمودية (أرشيف)

أصيب عشرات المواطنين الليلة بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت على مدخل بلدة حلحول وفي مخيم العروب، على إثر اقتحام قوات الاحتلال للبلدة شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول برفقة حافلات تقل مستوطنين، كما اقتحمت مخيم العروب، وإثر ذلك اندلعت مواجهات مع الشبان أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص المطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم.

وتابعت القول، إن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق الرصاص وقنابل الغاز عليهم.

وأشارت المصادر إلى إلقاء الشباب الثائر زجاجات حارقة صوب آليات الاحتلال في حلحول.

وقد اقتحمت قوات الاحتلال منطقة الطبيقة الأثرية في حلحول لإقامة طقوس تلمودية احتفالا بما يسمى يسمى عيد "الحانوكاه".

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #الاحتلال #حلحول

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