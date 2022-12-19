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وفدٌ من الدائرة الإعلامية لحركة حماس يزور إذاعة صوت الشعب

19 ديسمبر 2022 . الساعة 22:39 بتوقيت القدس
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زار وفد من الدائرة الإعلامية لحركة حماس إذاعة صوت الشعب؛ لتهنئة إعلام الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمناسبة ذكرى الانطلاقة الـ55.

وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبيّة أحمد خريس وعضو مجلس إدارة إذاعة صوت الشعب ناصر العريني، والزميل محمد العايدي في استقبال وفد حماس الذي ضمّ كلاً من: المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم ووائل أبو محسن، وإبراهيم مسلّم.

وثمّن الوفد الدور الإعلامي لإذاعة صوت الشعب، فيما رحّب خريس بالوفد الزائر وهنّأهم بمناسبة انطلاقة حركة حماس الـ35.

وأكَّد الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون المشترك في مجال الإعلام.

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