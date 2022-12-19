مدرب في الدوري القطري: اللاعب الفلسطيني يستحق الوجود في الدوريات العربية

الدوحة/ مؤمن الكحلوت:

قال الأردني ماهر إسماعيل مدرب فرق قطاع الناشئين بنادي الشحانية القطري، أن اللاعب الفلسطيني يستحق التواجد في أقوى الدوريات العربية، وهو ما تم إثباته من خلال تألق بعض اللاعبين في الدوري المصري والأردني والكويتي وغيره.

وأكد إسماعيل خلال حديثه لـ"فلسطين أون لاين"، أن بعض اللاعبين يستحقون الوجود في الدوري القطري، وإذا تم التعاقد معهم سيكونون مكسبًا كبيرًا لأي فريق، حيث يمتاز اللاعب بالشجاعة والفدائية والقوة البدنية، مُتمنياً أن يتواجد اللاعب الفلسطيني سواء من غزة أو الضفة في الدوريات العربية وخاصة قطر.

وأشار إسماعيل، إلى أنه متابع للدوري الفلسطيني، وزامل بعض اللاعبين في الملاعب الأردنية، منهم زياد الكرد وصائب جندية ومحمد الجيش وفهد العتال وفادي لافي، وشاهد من قبلهم الكابتن غسان البلعاوي، ويعرف إمكانات اللاعب الفلسطيني جيداً.

وفي سياق منفصل، اعتبر إسماعيل مونديال قطر 2022 استثنائيًا من خلال التضامن الكبير مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، من خلال رفع العلم والكوفية، حيث شعر المواطن العربي بالفخر والسعادة، عندما يرفرف العلم في جميع أجواء الدوحة، موجهاً شكره في ذات الوقت لدولة قطر.

وشكر إسماعيل، دولة قطر على التنظيم الرائع للمونديال وهي الفائز الحقيقي من خلال إشادة الجميع بما قامت به، من خلال الدفاع عن الهوية العربية، واحترام الناس.

وأضاف إسماعيل، إنه لم يتفاجأ من وصول المغرب للدور نصف النهائي من المسابقة، كون أنه تم إعداد المنتخب بشكل جيد منذ الصغر، ووجود معظم اللاعبين في الدوريات الأوروبية، بالإضافة لترأس المحنك وليد الركراكي على رأس الجهاز الفني.

يُذكر أن الكابتن ماهر إسماعيل، من أبرز اللاعبين والمدربين في الدوري الأردني خلال فترة التسعينيات وبداية الألفية، حيث سبق له تدريب البقعة الأردني، والباطن السعودي، والأهلي اليمني، وآخرهم الشحانية القطري.