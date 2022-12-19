السلطة تُصعّد اعتقالاتها ضد الطلبة بالضفة واعتصام بجامعة بيرزيت

تواصل أجهزة أمن السلطة تصعيد اعتقالاتها السياسية ضد طلبة الجامعات، تزامناً مع تواصل اعتصام طلبة جامعة بيرزيت منذ أسبوع، رفضاً للملاحقة التي يتعرض لها طلاب الجامعة.

ويعتقل وقائي السلطة الطالب ضرار الفاخوري من الخليل منذ أمس، إلى جانب اعتقال الأسير المحرر فادي بني عودة منذ عدة أيام في طوباس.

كما تعتقل مخابرات السلطة الشاب محيي مرعي منذ أمس، وذلك بعد اقتحام مكان عمله في طوباس، فيما تختطف السلطة الطالب في جامعة القدس أمين مرعي من سلفيت لليوم الرابع على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة اعتقال الشاب حسن فخر المقيطي من مخيم عقبة جبر بأريحا، لليوم الخامس على التوالي، والطالب بجامعة بيرزيت نور محمد عطاطري من جنين لليوم الخامس على التوالي.

وتختطف أجهزة السلطة ستة مواطنين من عائلة كرامة وهم معتصم وإسلام وعبد السلام وفيصل ومجد ويسري، وذلك لليوم السادس على التوالي.

وتواصل أجهزة السلطة في الخليل اختطاف الطالب محمود مطور لليوم السابع على التوالي، وخمسة طلاب آخرين من جامعة بولتيكنك فلسطين، وهم جلال شاور وطارق عمرو ومعتز عمرو وبهاء المحاريق وشاكر أمواس لليوم الـ8 على التوالي.

وفي سياق متصل، يواصل عدد من طلاب جامعة بيرزيت الاعتصام داخل الجامعة منذ أسبوع، رفضاً للاعتقالات والملاحقات السياسية التي تنفذها أجهزة أمن السلطة بحق طلاب الجامعة.

ومع استمرار الاعتصام، تواصل أجهزة السلطة حصار مداخل الجامعة والطرق المؤدية لها في محاولة لاعتقال الطلبة المعتصمين حال خروجهم من الجامعة.

ودعا مجلس طلبة بيرزيت، إدارة الجامعة للالتفاف الفوري حول أبنائها، الذين يزداد وضعهم سوءاً، ويتعرضون للملاحقة المستمرة من أجهزة السلطة.

وطالب المجلس أمن السلطة وحكومتها وقيادتهاـ بالوقف الفوري لكل أشكال القمع والملاحقة بحق طلبة الجامعة، والإفراج عن كافّة الطلبة المعتقلين.

المصدر / فلسطين أون لاين