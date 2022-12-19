تقدير استخباراتي إسرائيلي: العالم على حافّة الهاوية

حذّر تقرير استخباراتي إسرائيلي من أن "العالم على حافة الهاوية".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، اليوم، أن "التقييم صدر عن وزارة المخابرات الإسرائيلية وهو أول تقرير تقدير استخباراتي قومي إسرائيلي على الإطلاق".

وأوضحت الصحيفة أنه بحسب التقدير الذي حصلت على نسخة عنه "يقف العالم عند نقطة انتقالية مماثلة لكونه على حافة الهاوية".

وقالت: "بعد ذلك ستعيد سلسلة من الأزمات في وقت واحد ترتيب الجغرافيا السياسية للكوكب، ومكان التكنولوجيا والنظام الاقتصادي ومجموعة متنوعة من المجالات الأخرى من الصحة إلى الطاقة".

ومع ذلك، أشارت إلى أن توصيات فريق مكون من ثمانية خبراء تناولت جميع المجالات الحاسمة المتعلقة بالقوة الوطنية والمرونة بما في ذلك القوة العسكرية المجردة ولكن بما يتجاوزها.

وركّزت هذه التوصيات على تعزيز التحالفات الجيوسياسية الرئيسة، والتي تعمل كجسر جيوسياسي وتكنولوجي بين البلدان وسد الفجوات المحتملة في المرونة الوطنية بشكل استباقي.

وزادت: "بعض المجالات الخطرة التي نوقشت (في التقرير) كانت الصحة والطاقة والمياه".

المصدر / فلسطين أون لاين