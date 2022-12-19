21 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة، أصيب خلالها عدد من المستوطنين.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 21 عملًا مقاوما بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة، أبرزها خمس عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة وزجاجات حارقة، والتصدي لاعتداءات المستوطنين.

واستهدف مقاومون بالنار قوات الاحتلال ومستوطنيه في مناطق بجنين شهدتها بلدتي برقين وعرابة، وصوب مستوطنة "موفودوتان"، وحافلة للمستوطنين بالقرب من مستوطنة "ترسلا" المخلاه، ما أدى إلى تضررها.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، وألقوا عبوات ناسفة على قوات الاحتلال قرب منطقة المربعة في نابلس، ورشق الشبان الثائر قوات الاحتلال بالزجاجات حارقة خلال المواجهات في الخليل وبلدة بيت أمر.

واندلعت مواجهات في 11 نقطة مواجهة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وبيت لحم والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وشهدت الضفة الغربية والقدس المحتلتين عدة عمليات نوعية للمقاومة خلال شهر نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أدّت إلى مقتل (6) إسرائيليين وإصابة (96) آخرين بجراح مختلفة.

ووثّق مركز معلومات فلسطين "معطى" خلال تقريره الشهري لأعمال المقاومة بالضفة، استشهاد (20) مواطنا بنيران الاحتلال في (6) محافظات مختلفة، فيما أصيب (428) آخرون.

وبلغ مجموع العمليات التي رصدها "معطى" خلال نوفمبر (1029) عملاً مقاوماً، بينهم (80) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، وقعت (43) عملية منها في جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين