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التشريعي يدعو البرلمانات الدولية لاتخاذ مواقف عملية نصرة للأقصى

19 ديسمبر 2022 . الساعة 18:13 بتوقيت القدس
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مرابطون في المسجد الأقصى (أرشيف)

دعا رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة د. أحمد بحر البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية لاتخاذ مواقف عملية نصرة للمسجد الأقصى في ظل استغلال الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطنيه بين الفينة والأخرى أعيادهم المزعومة بما يسمى بـ"الحانوكاه" أو "الأنوار" العبري لتنفيذ اقتحاماتهم المتتالية للأقصى بهدف استكمال تهويده وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأكّد بحر في تصريح صحفي أن هذه الاقتحامات المسعورة تمثل ترسيخًا لفرض السيطرة الصهيونية الكاملة على المسجد الأقصى المبارك عبر تقسيمه زمانيا ومكانيا.

وشدّد على ضرورة نصرة المرابطين والمرابطات في باحات المسجد الأقصى ودعم رباطهم المقدّس، محذّرًا الاحتلال من استمرار التمادي في جرائمه وانتهاكاته بحق المقدسات وأن ذلك سيؤدي إلى تفجير الأوضاع.

وطالب بحر الدول العربية والإسلامية بالتصدّي للهجمة الصهيونية المتطرفة والفاشية على المسجد الأقصى المبارك ونبذ التطبيع مع الاحتلال وتجريم المطبّعين معه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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