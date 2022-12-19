3 أزمات في 24 ساعة.. هل اعتزل بنزيما اللعب دوليا مع فرنسا بعد كأس العالم؟

وقع المهاجم كريم بنزيما في 3 أزمات مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، خلال ما يقرب من 24 ساعة، على هامش نهائي منافسات كأس العالم 2022، الذي يقام مساء اليوم الأحد، على ملعب لوسيل، بين المنتخبين الفرنسي والأرجنتيني.

بنزيما لم يحصل على أي استدعاء رسمي في قوائم منتخب فرنسا، في الفترة من 2014 حتى 2020، بسبب خلافات شخصية مع المدرب ديديه ديشامب، قبل العودة بدءًا من كأس أمم أوروبا الماضية.

وغادر بنزيما، معسكر فرنسا في كأس العالم، بسبب الإصابة، قبل يوم وحيد من انطلاق المنافسات المونديالية في قطر.

ويعيش المهاجم كريم بنزيما، أيامًا عصيبة، رغم وصول منتخب فرنسا إلى المباراة النهائية في كأس العالم 2022.

ونستعرض لكم في السطور التالية، 3 أزمات بين بنزيما ومنتخب فرنسا، من شأنها أن تدفع صاحب الـ35 عامًا إلى إعلان اعتزاله كرة القدم، دوليًا.

غير مهتم

الجدل الواسع أثير عندما نشر كريم بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام، رسالة قصيرة، جاء فيها بعد تأهل فرنسا إلى نهائي كأس العالم: "لست مهتمًا".

رسالة بنزيما، استفزت بشدة المدرب ديديه ديشامب، في إحدى المؤتمرات الصحفية التي تسبق نهائي كأس العالم.

وقال ديشامب، بعدما تلقى سؤالًا بشأن إمكانية إعادة بنزيما إلى قائمة فرنسا في نهائي كأس العالم: "استفساركم عن إمكانية تواجد بنزيما، سؤال سخيف لن أجيب عليه.. أفضل أن أنتقل إلى السؤال التالي".

دعوة مرفوضة

وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تلقى كريم بنزيما رفقة لاعبين آخرين، دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل حضور نهائي كأس العالم 2022 من مدرجات ملعب لوسيل.

وأوضحت أن بنزيما رفض تلبية دعوة رئيس فرنسا، رغم موافقة آخرين مثل بول بوجبا ونجولو كانتي.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أمس الأحد، إلى أنه من المستبعد أن يظهر اسم كريم بنزيما مجددًا في قائمة منتخب فرنسا، بعد نهاية كأس العالم.

وأكدت أن بقاء ديشامب على رأس الجهاز الفني لمنتخب فرنسا، يعني استبعاد بنزيما.

يذكر أن التقارير الصحفية شددت على أن ديديه ديشامب ينوي البقاء مع فرنسا حتى يورو 2024، دون النظر إلى نتيجة نهائي مونديال قطر.

وكتب بنزيما عبر صفحته الشخصية على تويتر، “بذلت الجهد والأخطاء حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، وأنا فخور بذلك، كتبت قصتي ونهاياتنا”.

المصدر / وكالات