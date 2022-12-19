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تشييع جثمان الشهيد تامر نشرتي في مخيم جنين

19 ديسمبر 2022 . الساعة 16:11 بتوقيت القدس
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جانب من التشييع

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في مخيم جنين، اليوم الاثنين، جثمان الشهيد تامر عزمي نشرتي (23 عاما)، متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء.

وانطلق موكب التشييع بعد وصول جثمان الشهيد نشرتي من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، إلى مدينة جنين، من امام منزل عائلته في مخيم جنين، حيث القيت نظرة الوداع الأخيرة عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على الجثمان في مسجد المخيم، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة الشهداء.

وبارتقاء الشهيد نشرتي، يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 222 شهيدا، بينهم 53 في قطاع غزة، بحسب وزارة الصحة.

واستشهد صباح اليوم الشاب نشرتي متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام، حيث كان يتلقى العلاج في المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #تامر نشرتي

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