مواجهات بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال في أبو ديس

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم الاثنين بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن المواجهات تركزت في محيط جامعة القدس- أبو ديس حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز بكثافة داخل الحرم الجامعي.

وتصدى الشباب الثائر لقوات الاحتلال بإطلاق وابل من الحجارة صوب الآليات العسكرية التي أحاطت بالجامعة.

وأصيب عشرات الطلبة بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل حرم الجامعة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي بكثافة في محيط جامعة القدس-أبو ديس، واندلعت على إثرها مواجهات بين الطلبة وقوات الاحتلال التي سيرت آلياتها في محيط الجامعة.

كما عرقلت قوات الاحتلال حركة السير أمام جامعة القدس، بالتزامن مع اقتحام عدة أحياء في البلدة.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم ضاحية السلام شمال شرق القدس، وبلدة صور باهر جنوب شرق المدينة.

وتشهد بلدة أبو ديس مواجهات مستمرة مع قوات الاحتلال، وسبق أن تمكن الشباب الثائر من إحراق مركبة عسكرية إسرائيلية والبوابة القائمة على جدار الفصل العنصري.

ويلتهم جدار الفصل العنصري نصف أراضي بلدة أبو ديس ووضع ما تبقى من أراضٍ تحت تصرف سلطات الاحتلال الأمر الذي حرم المزارعين من الوصول الى أراضيهم وألحق أضراراً كبيرة بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأهالي أبوديس.

المصدر / فلسطين أون لاين