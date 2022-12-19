صحف العالم تشيد بالأسطورة ميسي وتواسي مبابي

غداة تتويج الأرجنتين بلقب كأس العالم في كرة القدم، احتفلت الصحافة الدولية بصوت واحد بعبقرية ميسي "الخارق" وأدائه "المارادوني"، دون أن تنسى مواساة النجم الآخر في المباراة النهائية "الملحمية": "الظاهرة" مبابي.

ليونيل ميسي "وضع علمه على قمة إيفرست"، هكذا حيته صحيفة تايمز البريطانية. فاز منتخب بلاده ألبيسيليستي بلقبه العالمي الثالث الأحد بفوزه على فرنسا حاملة اللقب (4-2 بركلات الترجيح، الوقتان الاصلي والاضافي 3-3).

بتسجيله هدفين ، أصبح قائد المنتخب الأرجنتيني "الآن بين أعظم الرياضيين في مختلف الرياضات".

وعنونت صحيفة "أوليه" الارجنتينية مقالها بـ"مجد أبدي لميسي"، عاكسة الشعور العام في الأرجنتين. كان الشعب الارجنتيني بأكمله ينتظر تتويج نجمه الشهير برقم 10 الذي انضم إلى دييغو مارادونا في متحف آلهة كرة القدم.

مثل العديد من العناوين الأخرى في الصحافة الدولية، اقتنعت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" بأن ميسي هو "صلة وصل مع مارادونا".

واضافت تحت صورة للبرغوث يبتهج فرحا "لأن ميسي عبقري في جسد عادي، أو بالأحرى في جسد ليس لديه أي علاقة بالرياضة"، لكن "في كرة القدم، يمكن أن تكون هذه اللياقة البدنية كافية إذا كان لديك رأس فنان وقدم إله".

من جهتها حيت صحيفة "لوفيغارو الفرنسية" ميسي بقولها: "مثل دييغو مارادونا في عصره، ارتقى أيقونة الملاعب أكثر من أي وقت مضى فخرًا لشعب بأكمله"، في إشادة بـ"ميسي الخارق".

في سن الخامسة والثلاثين، قاد ميسي الأرجنتين إلى القمة بأداء +مارادوني+، هكذا احتفلت به صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية.

صحيفة "آس" الاسبانية كتبت "الـ10 وصل إلى المجد"، بعد "حياة من الإحباط وعدم التفاهم المتبادل بينه وبين بلاده، مع اعتزال مرتين من المنتخب الوطني".

حتى في البرازيل، الغريم التقليدي للألبيسيليستي، تم التطرّق إلى فوز "الأخوة" الأرجنتينيين وتتويج ميسي "الأفضل" الذي "استحق كثيرًا رفع الكأس"، وفقًا لصحيفة "أو غلوبو" اليومية.

وعنون موقع المعلومات "يو أو إل" البرازيلي قائلا "كأس العالم 2022 تضع حدا للجدل بين ميسي و+سي آر 7+ (البرتغالي كريستيانو رونالدو) والأرجنتيني هو أفضل لاعب في الخمسين عاما الماضية"، دون أن يجرؤ على مقارنة النجم بـ"الملك" بيليه.

بالنسبة لصحيفة "سودويتشه تسايتونغ" الألمانية، فإن "ليونيل ميسي يخلق عملاً أبديًا" من خلال الفوز "بأول لقب لبطل العالم في كاتدرائية بيضاء وزرقاء".

وكتبت صحيفة "ليكيب" الرياضية الفرنسية: ميسي بطل العالم أخيرًا: "حدث كبير في تاريخ اللعبة يجعل هذا الفنان المطلق أقرب إلى الخلود"، معربة عن آسفها فقط لأن ميسي لم "يختر يومًا آخر" للتتويج في إشارة إلى فوز منتخب بلاده على فرنسا في المباراة النهائية.

المصدر / وكالات