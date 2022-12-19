نادي الأسير: الاحتلال ينقل الأسير أبو حميد للمستشفى مع دخوله في غيبوبة

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الأسير المريض، ناصر أبو حميد، إلى مستشفى "أساف هروفيه"، جراء تدهور وضعه الصحي ودخوله في غيبوبة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.

والأسير أبو حميد من مخيم الأمعري برام الله، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عاما. وبدأ الوضع الصحي للأسير أبو حميد بالتدهور بشكل واضح منذ شهر آب/ أغسطس 2021، إذ بدأ يعاني من آلام في صدره إلى أن تبين بأنه مصاب بورم على الرئة، وتمت إزالته وإزالة قرابة 10 سم من محيط الورم، ليعاد نقله إلى سجن "عسقلان" قبل تماثله للشفاء، ما أوصله لهذه المرحلة الخطيرة، ولاحقا وبعد إقرار الأطباء بضرورة أخذ العلاج الكيميائي، تعرض مجددًا لمماطلة متعمدة في تقديم العلاج اللازم له، إلى أن بدأ مؤخرا بتلقيها.

ولد أبو حميد، في 5 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1972 في مخيم النصيرات بغزة، وبدأت مسيرته النضالية منذ الطفولة، حيث واجه الاعتقال لأول مرة وكان يبلغ من العمر 11 عاما ونصف، كما أصيب برصاص الاحتلال وكانت إصابته بليغة.

وتعرض للاعتقال الأول قبل انتفاضة الحجارة عام 1987 وأمضى أربعة أشهر، وأعيد اعتقاله مجددا وحكم عليه بالسجن عامين ونصف، وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة عام 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد، أمضى من حكمه أربع سنوات حيث تم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، إلى أن الاحتلال أعاد اعتقاله عام 1996 وأمضى ثلاث سنوات.

وإبان انتفاضة الأقصى عام 2000 انخرط أبو حميد في مقاومة الاحتلال مجددا، واعتقل عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد سبع مرات و50 عاما، وما يزال في الأسر حتى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين