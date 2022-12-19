علماء الأمة يدعون لنصرة القضية الفلسطينية ودعم المقاومة

دعت مؤسسات العلماء في الأمة الإسلامية من أجل فلسطين، إلى نصرة القضية الفلسطينية وأهلها المرابطين، موضحين على أن فلسطين أرض إسلامية وهي حق للمسلمين جميعاً.

وشدد العلماء المشاركون في الملتقى الدولي الثاني لمؤسسات العلماء في الأمة الإسلامية من أجل فلسطين، على أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم وليس لغير المسلمين فيه حق أبدًا.

وبينوا أن العمل على تحرير فلسطين والقدس والمسجد الأقصى المبارك والذود عنها، ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضدها، والتصدّي للمكائد التي تتربص بها، واجب شرعي على كل مسلم كلٌ بحسب موقعه وتخصصه وقدرته.

وكان قد التقى في هذا المؤتمر سبعون من مؤسسات علماء الأمة للتباحث المشترك حول مستجدات قضية فلسطين وما تعانيه من عدوان صهيوني متجدد ومتصاعد، وما يحيق بالقدس والمسجد الأقصى المبارك من مكائد ومكر صهيوني وتواطؤ دولي وخذلان رسمي إسلامي.

وأشار العلماء إلى أن الطريق إلى تحرير فلسطين وتطهيرها من دنس المحتلين هو الجهاد في سبيل الله تعالى بكل أشكاله، محذرين الأمة الإسلاميّة حكامًا وشعوبًا من التقاعس عن نصرة أهلنا وأبناء شعبنا الفلسطيني في مواجهة الإجرام الصهيوني وخذلانهم.

وأكدوا على أن الإجرام الصهيوني يستهدف الأمة كلها في دينها وعقيدتها ومقدساتها، وأن خذلان أهلنا في فلسطين والتقاعس عن مواجهة الجريمة الصّهيونية الجديدة ينذر بالخذلان في الدنيا والخزي في الآخر".

ووجه العلماء تحيه للمقاومة الفلسطينيّة فصائلًا وأفرادًا يواجهون المحتل منفردين في الضفة الغربية، مؤكدين أن المقاومة هي التي تذيق العدو الإسرائيلي وبال أمره وتجعله يعيد حساباته ويرتدع عن غيّه وعدوانه.

ودعا البيان الختامي فصائل المقاومة الفلسطينيّة إلى تعزيز وحدة صفها وتماسكها، مشددين على وجوب التفاف الأمة حول المقاومة الفلسطينية ودعمها في حربها مع الكيان الصّهيوني، بكل الوسائل الممكنة المادية والمعنوية.

وطالب العلماء الحكام العرب والمسلمين بالمبادرة إلى تسجيل موقف مشرّف تحفظه لهم الأجيال في مواجهة الإجرام الصهيوني، مؤكدين أن هرولة بعض الأنظمة إلى التطبيع مع الاحتلال وتجريم المقاومة وداعميها، هو مساندة للجرائم الصّهيونيّة المتصاعدة بحق القدس والأقصى والضّفة الغربيّة وغزة وسائر فلسطين.

ودعا العلماء الموقعون على البيان، عموم مؤسسات علماء الأمّة إلى تنسيق جهودها والتواصل الحثيث فيما بينها والاتفاق على منهجيّة عمل موحّدة وآليات وبرامج مشتركة ومتناسقة ومكثّفة لمواجهة الإجرام الصّهيونيّ المتصاعد.

المصدر / فلسطين أون لاين