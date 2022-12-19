مركز حقوقي يحذر من مساعي الاحتلال الهادفة إلى تهويد القدس و"الأقصى"

حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين، من سياسة الاحتلال الممنهجة لتهويد المسجد الأقصى، وفرض واقع جديد عليه من خلال تشجيع اقتحامات المستوطنين واحياء الأعياد اليهودية وأداء الطقوس التلموديه.

ولفت مركز الإنسان في بيان صحفي اليوم الإثنين، إلى محاولة الاحتلال فرض سيادته عليه من خلال فرض قيود على المقدسيين والفلسطينيين بالدخول للمسجد الأقصى وساحاته، وممارساته العنصرية التي يهدف من ورائها عملية تطهير عرقي للأرض والمكان.

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وعدَّ ما يحدث في المدينة المقدسة من عمليات تهويد وتهجير وهدم واستيطان واقتحامات للمسجد الأقصى دليل على عنصرية الاحتلال في تطبيق مخططاته الاستيطانية وتهويد المدينة وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

وقال: إن "اقتحامات المستوطنين المتكررة للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وما حدث أمس الأحد الموافق 18ديسمبر/كانون الأول وصباح اليوم الإثنين باقتحام المستوطنين لساحات المسجد الأقصى فيما يسمى بعيد "الحانوكاه" والذي يستمر حتى الإثنين المقبل الموافق 26ديسمبر/كانون الأول، وتنفيذ جولات استفزازية داخله، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم الاستيطاني في القدس المحتلة، تأتي في إطار محاولة فرض السيطرة على المسجد الأقصى وتنفيذ مخطط الاحتلال التهويدي وتغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى من خلال فرض التقسيم الزماني والمكاني عليه".

وتابع: إإن "ممارسة الاحتلال وسياسته العنصرية في المسجد الأقصى، تخالف بشكل واضح القانون الدولي الإنساني، وقرارات منظمة اليونيسف التي تعتبر مدينة القدس تراثية ويجب الحفاظ عليها وألزمت على الاحتلال بعدم إجراء أي تغير يمس جغرافيا وتراث المدينة، إلا أن الاحتلال لم يلتزم بذلك وما زال يخالف كافة القوانين والقرارات المتعلقة بالمدينة المقدسة".

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وأدان مركز الإنسان "مخططات الاحتلال التهويدية والعنصرية في المسجد الأقصى، ويحذر من خطورة مساعي الاحتلال بفرض واقع جديد على المدينة المخطط الاستيطاني"، مطالباً الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية الذي يمارسها ضد الفلسطينيين خاصة في مدينة القدس المحتلة.

كما دعا اليونسكو إلى القيام بالدور الثقافي والتاريخي المنوط بها للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تتعرض للانتهاك من قبل حكومة الاحتلال في المدينة المقدسة.

المصدر / فلسطين أون لاين