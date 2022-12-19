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أوقدوا شمعدانًا داخله.. مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي بالخليل

19 ديسمبر 2022 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
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الحرم الإبراهيمي بالخليل

اقتحم مستوطنون، اليوم الإثنين، المسجد الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأوقدوا شمعدانًا داخل أروقته.

ووِفق توثيق مديرية الأوقاف بالخليل فقد اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال المسجد الابراهيمي، وأوقدوا شمعدانًا، بذريعة الاحتفال بـ(عيد الأنوار) اليهودي.

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وتتواصل عمليات الحفر وتغيير معالم المسجد التاريخية خارجه، بتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، عدا عن منع رفع الأذان فيه عشرات الأوقات خلال الشهر الواحد.

وتُعرقل وصول الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين إلى المسجد بشكلٍ مستمر، في محاولة لتهويده بالكامل.

ويشهد المسجد "الأقصى" منذ يومين اقتحامات واسعة من قِبل المستوطنين بدعوة من جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، بذريعة الاحتفال بعيد "الأنوار" اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #الحرم الإبراهيمي #شمعدان

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