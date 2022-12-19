فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

132 مستوطنا اقتحموا "الأقصى" في ثاني أيام ما يسمى "عيد الأنوار"

توصيات بتعزيز العمل عن بعد لخفض نسب البطالة وزيادة الناتج المحلي بغزة

الأسير أمجد الأشقر من طولكرم يتنسم الحرية بعد 4 سنوات من الاعتقال

"حماس" تدعو للرباط في "الأقصى" والتصدي للمستوطنين

مجمع اللغة العربية ومديريات التعليم يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية

طلاب من غزة يبتكرون روبوتًا ذكيًّا لمساعدة الصيادلة

أوقدوا شمعدانا داخله.. مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

مستوطنون يحرقون محلًا تجاريًا ومشتلًا جنوب نابلس

المرور بغزة: تسجيل 13 حادث سير نتج عنها 4 إصابات

مبابي هدافاً لمونديال 2022 بـ8 أهداف

أوقدوا شمعدانا داخله.. مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

19 ديسمبر 2022 . الساعة 10:54 بتوقيت القدس
...
الحرم الإبراهيمي بالخليل

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأوقدوا شمعدانا داخل أروقته.

ووفق توثيق مديرة الأوقاف بالخليل فقد اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا الحرم الابراهيمي، وأوقدوا شمعدانا، بذريعة الاحتفال بـ(عيد الأنوار) اليهودي.

اقرأ أيضاً: الناشطة العواودة تدعو للتصدي لبلطجة الاحتلال على المسجد الإبراهيمي

وتواصل عمليات الحفر وتغيير معالم الحرم التاريخية خارجه، بتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، عدا عن منع رفع الأذان فيه عشرات الأوقات خلال الشهر الواحد.

وتعرقل وصول الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين الى الحرم بشكل مستمر، في محاولة لتهويده بالكامل.

ويشهد المسجد "الأقصى" منذ يومين اقتحات واسعة من قبل المستوطنين بدعوة من جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، بذريعة الاحتفال بعيد "الأنوار" اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين
#مستوطنون #الحرم الإبراهيمي #شمعدان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة