أوقدوا شمعدانا داخله.. مستوطنون يقتحمون الحرم الإبراهيمي بالخليل

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأوقدوا شمعدانا داخل أروقته.

ووفق توثيق مديرة الأوقاف بالخليل فقد اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال اقتحموا الحرم الابراهيمي، وأوقدوا شمعدانا، بذريعة الاحتفال بـ(عيد الأنوار) اليهودي.

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وتواصل عمليات الحفر وتغيير معالم الحرم التاريخية خارجه، بتركيب مصعد كهربائي، لتسهيل اقتحامات المستوطنين، عدا عن منع رفع الأذان فيه عشرات الأوقات خلال الشهر الواحد.

وتعرقل وصول الوافدين والزائرين والمصلين من المسلمين الى الحرم بشكل مستمر، في محاولة لتهويده بالكامل.

ويشهد المسجد "الأقصى" منذ يومين اقتحات واسعة من قبل المستوطنين بدعوة من جماعات يهودية على رأسها المتطرف بن غفير، بذريعة الاحتفال بعيد "الأنوار" اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي، ويستمر حتى السادس والعشرين من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين