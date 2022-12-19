مجمع اللغة العربية ومديريات التعليم يحتفلون باليوم العالمي للغة العربية

أقام مجمع اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم بغزة، العديد من الفعاليات تزامنا مع اليوم العالمي للغة العربية، والذي يصادف الثامن عشر من كانون أول / ديسمبر من كل عام، حيث أقامت مديريات التربية والتعليم المختلفة العديد من الفعاليات، التي تؤكد على أهمية اللغة العربية وعظمة مفرداتها ومعانيها وكثرة مصطلحاتها ومفرداتها.

فقد احتفلت مديرية رفح ضمن مدارسها المختلفة بهذا اليوم، حيث أقامت مدارس شفا عمرو الأساسية للبنات ومدرسة أمنة بنت وهب الثانوية ومدرسة شفا عمرو الثانوية للبنات والقدس الثانوية للبنات احتفالات، حضرها مدير التربية والتعليم أشرف عابدين، ورئيس قسم الإشراف محمود لافي، ومشرفا مبحث اللغة العربية يحيى أبو العوف وحنان ريان، وعددٌ من رؤساء الأقسام ومجلس أولياء الأمور المركزي.

وأكد عابدين خلال كلمته أن اللغة العربية تمثل مكانة رائعة لارتباطها بالإسلام، عقيدةً وشريعةً وتراثاً وحضارةً، فهي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، وهي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي لغة أهل الجنة، معربا عن سعادته تجاه إقامة هذه الفعاليات، داعياً الطالبات إلى الاعتزاز والافتخار بتلك اللغة الرائعة.

بدورها تحدثت ريان عن فضائل اللغة العربية وأهميتها بين اللغات الأخرى، وأنها من أكثر اللغات في العالم التي تحتوي على العديد من المفردات، كما وقدمت درراً ثمينةً من أبيات شعرية نالت إعجاب الحاضرين.

من جانبه أشاد مدير مجمع اللغة العربية الفلسطيني، اياد القطراوي بجهود مديرية رفح التي لا تألوا جهداً ولا تدع فرصة أو مناسبة إلا وتؤكد من خلالها على أهمية اللغة العربية، ودورها في الحفاظ على الحضارة العربية والتراث الفلسطيني، مؤكداً على الدور الكبير الذي تلعبه مختلف المديريات في إحياء هذه المناسبة تنفيذاً لخطة المجمع السنوية الهادفة لتعزيز اللغة العربية، وإبراز مكانتها، داعياً مختلف المديريات لإقامة أسبوع اللغة العربية وإعداد الاحتفالات والبرامج الهادفة من أجل هذا الهدف.

يذكر أن الاحتفالات شهدت عدة فعاليات بدأت بالقرآن الكريم، ثم السلام الوطني، واستعراضات فنية، ومسرحيات ومناظرات شعرية، ومحاكمات أدبية، وفقرة تحدي باللغة العربية، انتهاءً بافتتاح معارض ووسائل تخصص اللغة العربية.

المصدر / فلسطين أون لاين