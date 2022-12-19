"حماس" تدعو للرباط في "الأقصى" والتصدي للمستوطنين

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تكثيف الرباط في ساحات المسجد الأقصى وشدّ الرحال إليه والتصدي لاقتحامات قطعان المستوطنين بكل بسالة.

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وقال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم الحركة، خلال تصريح صحفي، اليوم الإثنين، إنّ "الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى في مختلف المناسبات والأعياد اليهودية لن يغير من الواقع شيئًا، أو يمنح الاحتلال فرض السيطرة عليه، وسيفشل في تمرير مخططاته".

وبيّن أنّ "الاحتلال الصهيوني والجماعات المتطرفة تتخذ من الأعياد اليهودية عدوانًا على المسجد الأقصى ومحاولات لتمرير مخطط التقسيم الزماني والمكاني".

المصدر / فلسطين أون لاين