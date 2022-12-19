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مستوطنون يحرقون محلًا تجاريًا ومشتلًا جنوب نابلس

19 ديسمبر 2022 . الساعة 09:51 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اقتحم مجموعة من المستوطنين المتطرفين، فجر يوم الإثنين، قرية الساوية جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، وحرقوا محلًا تجاريًا ومشتلًا في القرية.

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وأوضح مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مجموعة من المستوطنين أحرقت محلًا تجاريًا ومشتلًا في قرية الساوية على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، وسط محاولات تفجير المكان بواسطة استخدام أسطوانة الغاز.

وأشار إلى أن هذه المرة السادسة التي يتعرض المشتل فيها لمحاولات تخريب وحرق وسرقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #مستوطنون #متطرفين #الاستيطان بالضفة

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