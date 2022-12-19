سجل أبطال كأس العالم من 1930 إلى 2022

شهد مونديال قطر 2022 في كرة القدم تتويج الأرجنتين بلقبها الثالث بعد 1978 و1986 اثر فوزها بركلات الترجيح على فرنسا 4-2 (3-3) الأحد على استاد لوسيل.

في ما يأتي سجل المباريات النهائية:

1930: فازت الأوروغواي على الارجنتين 4-2 (في الأوروغواي)

1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد (في ايطاليا)

1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 (في فرنسا)

1950: فازت الاوروغواي البرازيل 2-1* (في البرازيل)

1954: فازت ألمانيا الغربية على المجر 3-2 (في سويسرا)

1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 (في السويد)

1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 (في تشيلي)

1966: فازت إنكلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد (في انكلترا)

1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 (في المكسيك)

1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 (في ألمانيا الغربية)

1978: فازت الأرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد (في الارجنتين)

1982: فازت إيطاليا على ألمانيا الغربية 3-1 (في اسبانيا)

1986: فازت الأرجنتين على ألمانيا الغربية 3-2 (في المكسيك)

1990: فازت ألمانيا على الارجنتين 1-صفر (في ايطاليا)

1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي (في لولايات المتحدة)

1998: فازت فرنسا على البرازيل 3-صفر (في فرنسا)

2002: فازت البرازيل على المانيا 2-صفر (كوريا الجنوبية واليابان)

2006: فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي (في ألمانيا)

2010: فازت إسبانيا على هولندا 1-صفر بعد التمديد (في جنوب افريقيا)

2014: فازت ألمانيا على الارجنتين 1-صفر بعد التمديد (في البرازيل)

2018: فازت فرنسا على كرواتيا 4-2 (في روسيا)

2022: الأرجنتين - فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 3-3 (في قطر)

* في 1950، انتهت النسخة بمجموعة من أربعة منتخبات، وفازت الأوروغواي على البرازيل 2-1 في المباراة الاخيرة التي عُدّت بمثابة نهائي.

المنتخبات المتوجة:

5 البرازيل (1958 و1962 و1970 و1994 و2002)

4 ألمانيا (1954 و1974 و1990 و2014) وإيطاليا (1934 و1938 و1982 و2006)

3 الأرجنتين (1978 و1986 و2022)

2 الأوروغواي (1930 و1950) وفرنسا (1998 و2018)

1 إنكلترا (1966) وإسبانيا (2010)

المصدر / أ ف ب