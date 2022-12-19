الاحتلال يشن حملة مداهمات بالضفة أسفرت عن اعتقال 17 مواطناً

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس، طالت عدداً من المواطنين.

ووثقت مؤسسات مختصة بشأن الأسرى اعتقال الاحتلال 17 مواطنًا على الأقل الليلة الماضية وفجر اليوم، بينهم أسير سابق وجريح من جنين وهو محمد صالح البزور، وسيدة من مدينة يطا وهي (نهال محمد ربعي)، وهي أمّ لخمسة أبناء، وحامل بالشهر الخامس، علمًا أنها زوجة بلال اليتيم المعتقل منذ 11 كانون الأول الجاري، ووالدة الطفل براء اليتيم الذي اعتقل إلى جانب والده في نفس اليوم.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال زوجة الأسير بلال اليتيم، بعد اقتحام منزله في يطا وتخريب أثاثه ومحتوياته، وكان اليتيم 46 عاماً قد اعتقل مع ابنه براء قبل ثمانية أيام خلال حملة اعتقالات في الخليل.

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واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرين إمام وأيمن محمد حسين العواودة في مدينة دورا، واعتقلت شقيقهم الثالث أسامة بعد عملية تفتيش وتكسير للمنزل، كما اعتقلت الشاب موسى إبراهيم أبو قبيطة بعد اقتحام منزله في يطا جنوب الخليل.

وفي جنين، اعتقالت قوات الاحتلال الشاب يوسف بزور من بلدة برقين غرب جنين، والأسير المحرر محمد موسى العسعس من دار صلاح قرب بيت لحم، وأحمد خالد العمور من تقوع، والمحرر ميلاد محمد حساسنة من العبيدية، وأبان حماد من قلقيلية.

أما في القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال منازل لعائلة عطون في بلدة صور باهر، واعتقلت الشاب محمود أحمد عطون- نجل النائب المبعد عن القدس.

كما اعتقل الشابين قسام محمود عطون ومحمد صهيب عطون، حيث جرت مناوشات بين العائلة وجنود الاحتلال خلال عملية الاعتقال.

وفي بلدة حزما شرق القدس اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عادل الخطيب.

يُشار إلى أنّ عمليات الاعتقالات توزعت على محافظات، (الخليل، بيت لحم، قلقيلية، جنين، القدس).

المصدر / فلسطين أون لاين