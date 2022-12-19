وظائف شاغرة في شركة كايتوس للحلول الرقمية بقطاع غزة

شركة كايتوس للحلول الرقمية بغزة :

تعتبر شركة كايتوس أحد الشركات السعودية، حيث تأسست في أوائل سنة 2018 وكانت بدايتها انطلاق شعلة الطموح والنجاح من الشباب أصحاب الخبرات التي لا تقل خبرتهم عن 7 سنوات حتى هذه اللحظة في المجالات التقنية، مما أدى إلى دافع كبير في البحث والغوص بين أصحاب المهارات والهمم العالية لصيد أفضل المحترفين المحبين لمجالهم، لضمهم إلينا حتى يتم تغطية الطلبات المتزايدة في مجالات التصميم والبرمجة التقنية.

لذلك نبحث عن اشخاص شغوفين ذو خبرة عالية للانضمام إلى فريقنا إما عن طريق:

1- العمل بنظام القطعة (عن بعد)

2- العمل بنظام دوام كامل (حاضر / عن بعد)

3- العمل بنظام الساعة (حاضر / عن بعد)

4- العمل التطوعي (بمكافئات وشهادة)

5- التدريب

الوظائف المطلوبة

1- مطور مواقع الانترنت .

2- مصمم موشن جرافيك.

3- مترجم ( عربي/انجليزي ).

4- مصمم جرافيك .

5- مطور تطبيقات الموبايل .

6- مسوق الكتروني .

7- كاتب محتوى .

وفقا للشروط التالية:

- خبرة في مجال العمل 2-3 سنوات على الأقل مقرونة بنماذج أعمال وتقييم ممتاز.

- اجادة اللغة الإنجليزية بمستوى لا يقل عن جيد.

- القدرة على العمل بروح الفريق وتحمل ضغط العمل.

- التمتع بمهارات الاتصال والتواصل.

- دائم التطوير لنفسه ومهاراته.

سياسة الشركة في ألية الاختيار:

1 - المرحلة الأولي (تصفية الطلبات): يتم دراسة جميع الطلبات التي تم تعبئتها من خلال هذا الطلب بعناية والتحقق من صحة البيانات واختيار الأكثر كفاءة من بينها.

2 - المرحلة الثانية (المقابلات الشخصية): يتم عقد مقابلات شخصية للأشخاص التي تم تصفية طلباتهم وترتيبهم حسب الكفاءة.

كل من يتقدم لهذه المرحلة ولم يتأهل للمرحلة المقبلة يبقى على قوائم الانتظار الخاصة بالشركة.

3 - المرحلة الثالثة (فترة الاختبار): يتم التواصل مع الاشخاص الذين اجتازوا المرحلة الثانية، لاختبارهم كلاً حسب تخصصه.

4 - المرحلة الرابعة (عقود طويلة الأمد): في حال اجتياز المتقدم المراحل الثلاث الأولي بنجاح يتم التعاقد معه حسب سياسات الشركة كالتالي:

- فترة التعاقد من (6-12) شهر.

- راتب من 500$ إلى 3500$.

ملاحظة:

- ممكن أن يتم التعاقد مع أكثر من شخص في نفس التخصص.

- يتم توفير مكتب مستقل للمتقدم في هذه المرحلة أو العمل عن بعد.

- أي طلب بدون معرض أعمال سيتم استثناؤه مباشرة.

- الراتب 500$ - 3500$ دولار أمريكي، بناءا على نوع الوظيفة والخبرة.

- يتم التقدم للوظائف من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )

- نهاية التسجيل يوم الأربعاء 21/12/2022 الساعة .