الطقس: أجواء دافئة نهارا باردة ليلا

يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، اليوم الإثنين، ويبقى الجو لطيفا في ساعات النهار والظهيرة بالخصوص.

بينما يتحول الطقس للبرودة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر. وتغطي السماء كميات من السحب العالية والمتوسطة.

أما في يوم الثلاثاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام.

وتسود أجواء مشمسة في أغلب الفترات مع بعض السحب العالية، وليلا تسود أجواء باردة.

وفي يوم الأربعاء، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتتأثر البلاد باضطرابات جوية ستؤدي إلى تساقط زخات من المطر في بعض المناطق في بعض الفترات.

وتسود خلال النهار أجواء غائمة، ليلا تسود أجواء باردة في كافة المناطق الجبلية مع فرصة لزخات مطرية.

في يوم الخميس، تبقى الأجواء غير المستقرة هي المسيطرة في مختلف المناطق والفرصة سانحة لزخات من المطر في بعض المناطق خاصة في المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والسفوح الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين