مبلغ ضخم للأرجنتين.. هذه هي الجوائز المالية لمنتخبات كأس العالم

يسعى كل لاعبي كرة القدم للفوز بكأس العالم، فهذا المونديال يحمل قيمة مادية ومعنوية كبيرة جداً.

وشارك في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر 32 منتخباً مقسمة على ثماني مجموعات، وفي كل مجموعة أربعة منتخبات، تأهلت منها 16 منتخباً لثمن النهائي، ومن ثم ربع النهائي، ونصف النهائي، وأخيراً مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، ثم المباراة النهائية.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الذي يشرف على تنظيم كأس العالم قطر 2022 الجوائز المالية للمنتخبات، وذلك وفقاً للدور الذي لعبت به.

فما هي المكافآت المالية التي رصدها الفيفا للمنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022؟

كل منتخب وصل لكأس العالم قطر 2022، رُصدت له جائزة مالية قدرها 10.5 مليون دولار من الفيفا، 1.5 مليون دولار منها نظير فترة الإعداد، و9 ملايين دولار مكافأة المشاركة في دور المجموعات.

كما يشارك في دور المجموعات 32 منتخباً، تم توزيعها على 8 مجموعات.

وغادر 16 منتخباً من دور المجموعات، وهم: قطر، والإكوادور، وويلز، وإيران، والمكسيك، والسعودية، وتونس، والدنمارك، وألمانيا، وكوستاريكا، وبلجيكا، وكندا، والكاميرون، وصربيا، وأوروغواي، وغانا.

وستحصل جميع هذه المنتخبات على 9 ملايين دولار، نظير مشاركتها في دور المجموعات، أما المنتخبات التي تأهلت للدور القادم، ستحصد أكثر.

الجوائز المالية لمنتخبات دور الـ16 في كأس العالم 2022:

في ثمن نهائي كأس العالم 2022، سيحصل كل منتخب على 4 ملايين دولار إضافية، أي ما مجموعه 13 مليون دولار.

كما ستحصل المنتخبات التي ودعت من هذا الدور على 13 مليون دولار، أما المنتخبات المتأهلة للدور القادم، فإنها ستجني أموالاً أكثر.

وغادرت 8 منتخبات الدور ثمن النهائي، وهي: السنغال، وإسبانيا، وسويسرا، وأستراليا، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وبولندا.

الجوائز المالية لمنتخبات ربع نهائي كأس العالم 2022:

المنتخبات التي نجحت في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 سوف تضمن جوائز مالية تُقدر بـ17 مليون دولار لكل منها.

وودعت 4 منتخبات هذا الدور، وهي: البرتغال، والبرازيل، وإنجلترا وهولندا، وستحصل هذه المنتخبات على 17 مليون دولار، أما المنتخبات المتأهلة لنصف النهائي، فإنها ستكسب أموالاً إضافية.

المركز الرابع: مكافآت منتخب المغرب

حصل منتخب المغرب على جائزة ضخمة من الفيفا بعد الوصول للمركز الرابع تُقدر بـ25 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بـ3 ملايين دولار من الجائزة المادية التي حصلت عليها إنجلترا في مونديال روسيا 2018.

المركز الثالث: مكافآت منتخب كرواتيا

فاز منتخب كرواتيا بالمركز الثالث في كأس العالم 2022 بفوزه على المغرب في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وبذلك حصل على مبلغ 27 مليون دولار أميركي من الفيفا.

مكافآت المركز الثاني في كأس العالم 2022:

وستبلغ الجائزة المالية للمنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني، حوالي 30 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بمليوني دولار من المبلغ الذي حصلت عليه كرواتيا في مونديال روسيا.

مكافآت منتخب الأرجنتين بكأس العالم 2022:

فيما ستبلغ الجائزة المالية لمنتخب الأرجنيتن صاحب المركز الأول، حوالي 42 مليون دولار أميركي، وهو رقم أعلى بما يقارب 4 ملايين دولار من المبلغ الذي حصلت عليه فرنسا في المونديال الروسي.

وبجانب هذه الجائزة المادية، سيحصل أبطال الأرجنتين على كأس من الذهب، وسيُسجل اسمه كفائز بالمونديال.

يشار إلى أن مونديال قطر انطلق هذا العام في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 واستمر حتى 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفي مفاجأة وصل لأول مرة بالتاريخ إلى نصف النهائي منتخب المغرب، فيما خرجت البرازيل من الدور ربع النهائي.

المصدر / وكالات