فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مبلغ ضخم للأرجنتين.. هذه هي الجوائز المالية لمنتخبات كأس العالم

استقالة مدرب في الدوري الممتاز

احتفالات تتويج الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم

ميسي يعلن عن أول قراراته بعد الظفر بكأس العالم

الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"

قاسم يهنئ قطر لنجاحها في تنظيم المونديال بصورة مشرفة

ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر ومبابي يحصد جائزة الهداف

الإعلام العبري: اختراق جديد لقاعدة عسكرية في النقب

أول تعليق من حركة حماس حول نهاية كأس العالم قطر 2022

تحذيرات من خطر حقيقي يهدد الأقصى بفعل إجراءات الاحتلال التهويدية

استقالة مدرب في الدوري الممتاز

18 ديسمبر 2022 . الساعة 23:58 بتوقيت القدس
...
غزة/وائل الحلبي:

شهدت الساعات الماضية تقديم الكابتن محمود المزين استقالته من تدريب فريق غزة الرياضي، دون معرفة الأسباب التي دفعته للتقدم بها، قبل أيام قليلة من انطلاق مرحلة الإياب من الدوري الممتاز. 

استقالة المزين تعد الثانية منذ بداية الموسم، بعدما، استقال من قيادة الفريق في الجولة الخامسة عقب الخسارة من خدمات النصيرات، ليتراجع عنها بعد تجديد ادارة النادي الثقة ورفضها.

وكشف مصدر موثوق:"فلسطين أون لاين" أن ادارة غزة الرياضي تتجه لقبول استقالة المزين، من خلال تواصلها مع عدد من المدربين للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق الباحث عن الهرب من مقصلة الهبوط للدرجة الأولى. 

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية مدرب غزة الرياضي الجديد خلال الساعات القادمة، في ظل الاختبار الصعب الذي ينتظر الفريق في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز أمام الصداقة يوم السبت القادم.

#غزة #الدوري الممتاز #كرة القدم #استقالة مدرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة