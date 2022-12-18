استقالة مدرب في الدوري الممتاز

غزة/وائل الحلبي:

شهدت الساعات الماضية تقديم الكابتن محمود المزين استقالته من تدريب فريق غزة الرياضي، دون معرفة الأسباب التي دفعته للتقدم بها، قبل أيام قليلة من انطلاق مرحلة الإياب من الدوري الممتاز.

استقالة المزين تعد الثانية منذ بداية الموسم، بعدما، استقال من قيادة الفريق في الجولة الخامسة عقب الخسارة من خدمات النصيرات، ليتراجع عنها بعد تجديد ادارة النادي الثقة ورفضها.

وكشف مصدر موثوق:"فلسطين أون لاين" أن ادارة غزة الرياضي تتجه لقبول استقالة المزين، من خلال تواصلها مع عدد من المدربين للتعاقد مع أحدهم لقيادة الفريق الباحث عن الهرب من مقصلة الهبوط للدرجة الأولى.

ومن المقرر أن يتم الكشف عن هوية مدرب غزة الرياضي الجديد خلال الساعات القادمة، في ظل الاختبار الصعب الذي ينتظر الفريق في الجولة الثانية عشر من الدوري الممتاز أمام الصداقة يوم السبت القادم.