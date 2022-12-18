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بث مباشر احتفالات تتويج الأرجنتين بلقب بطل كأس العالم

18 ديسمبر 2022 . الساعة 23:50 بتوقيت القدس
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استمرار الاحتفالات في قطر بتتويج المنتخب الأرجنتيني بلقب بطل كأس العالم قطر 2022.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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