الاحتلال يعتزم هدم منزل الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع"

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، نيته هدم الشقة التي كان يسكنها الشهيد محمد الجعبري منفذ عملية "كريات أربع" بالخليل، والتي أدت إلى مقتل مستوطن وإصابة آخرين.

ونفذ الشهيد محمد كامل الجعبري عملية إطلاق نار، في أكتوبر الماضي، عند مدخل مستوطنة "كريات أربع" في مدينة الخليل، أدت لمقتل مستوطن وإصابة 5 آخرين.

ومحمد كامل الجعبري (35 عاما)، من مدينة الخليل، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال، ويعمل مدرسا لمادة التربية الإسلامية بمدرسة جواد الهشلمون في الخليل.

والجعبري هو شقيق الأسير المحرر وائل الجعبري المبعد إلى قطاع غزة، والذي تحرر في صفقة وفاء الأحرار في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وكان محكوما بمؤبدين بتهمة قتل جنديين خلال انتفاضة الأقصى.

وأكدت حركة "حماس" في حينه أن عملية مستوطنة كريات أربع، تثبت أن المقاومة قادرة على مفاجأة الاحتلال بضربات قوية.

وقالت إن رصاص المقاومة هو الرد العملي على الاستيطان الصهيوني الذي يتمدد في الضفة، والخليل هي خزان الثورة، ولن تفلح كل محاولات الاحتلال في خنق المقاومة فيها.

وشددت على أن "تصعيد المقاومة المسلحة هو الرد على جرائم المستوطنين وعدوانهم، على المسجدين الأقصى والإبراهيمي".

المصدر / فلسطين أون لاين