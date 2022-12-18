ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر ومبابي يحصد جائزة الهداف

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء اليوم الأحد، بجائزة أفضل لاعب في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان تتويج "البرغوث" الأرجنتيني مستحقا، بعد مساهمته القوية في تتويج منتخب بلاده بلقب المونديال، للمرة الثالثة في تاريخها.

وسجل ميسي، هدفين في النهائي، إضافة إلى 5 أهداف أخرى على مدار البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين،

ونجح في زيارة الشباك، في كل أدوار النسخة الحالية.

كما حصد الفرنسي كيليان مبابي، جائزة هداف كأس العالم، برصيد 8 أهداف، وسجل مبابي 8 أهداف، هدف في شباك أستراليا، والدنمارك (هدفين) وبولندا (هدفين) والأرجنتين (3 أهداف).

وتفوق مبابي على الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي توقف رصيده عند 7 أهداف في المركز الثاني.

وبات مبابي ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم، يسجل في نهائيين متتاليين للمونديال، بعد البرازيلي فافا في نسختي 1958 و1962.

ويعتبر هذا أول هاتريك في نهائي كأس العالم منذ 56 عاما، ولم يسجل أي لاعب هاتريك في نهائي المونديال سوى الإنجليزي جيف هيرست، الذي أحرز ثلاثية في نهائي 1966 أمام ألمانيا (4-2).

كما نال حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز، لقب أفضل حارس في البطولة.

المصدر / فلسطين أون لاين