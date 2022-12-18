فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعليق من حركة حماس حول نهاية كأس العالم قطر 2022

تحذيرات من خطر حقيقي يهدد الأقصى بفعل إجراءات الاحتلال التهويدية

"الشيخ ميسي".. هكذا توجت قطر أفضل لاعب بلباس العرب

ميسي وسلسلة أرقام تاريخية في نهائي كأس العالم قطر 2022

ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 بعد نهاية البطولة.. مراكز الفرق العربية

إطلاق نار يستهدف حافلة للمستوطنين داخلها "بن غفير" في جنين

بث مباشر لفعاليات حفل تتويج كأس العالم قطر 2022

هذا ما فعله الرئيس الفرنسي بعد الخسارة في ملعب لوسيل

مبابي يتوج هدافا لكأس العالم 2022

"ميسي" يقصي "الديوك".. الأرجنتين بطل مونديال كأس العالم قطر 2022

حمادة يحذر من تداعيات جرائم الاحتلال بالأقصى ويدعو لتكثيف الرباط

18 ديسمبر 2022 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
...

حذر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، من تداعيات جرائم الاحتلال وعدوانه على المسجد الأقصى.

ودعا حمادة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إلى تكثيف الرباط في الأقصى، مشدداً على أن الرباط يمنع الاحتلال من تنفيذ مخططاته التهويدية داخل المسجد.

وحمّل سلطات الاحتلال مسئولية ما ستؤول إليه الأمور، جراء تواصل انتهاكاته في الأقصى، مؤكداً أن المسألة ليست مسألة كلام، والاحتلال سيدفع ثمن انتهاكاته.

وتابع حمادة قائلاً: "مخططات الاحتلال لن تقف عن اعتداءاته الحالية، بل هو يفكر في الوصول إلى هدم الأقصى"، منوهاً إلى أن "الاحتلال لم ينجح في محطات كثيرة في تطبيق مخططاته في المسجد الأقصى".

وذكر أننا نؤكد للاحتلال بأن مخططات التهويد هي محطات عابرة لن ثبت جذورها بالأقصى، مضيفاً أن ما يحمي الأقصى هي مقاومة الشعب الفلسطيني وهي غير مرتبطة نهائياً بالحالة السياسية بالاحتلال.

وأشار إلى أن المقاومة قالت كلمتها بأن الاحتلال سيدفع الثمن، وشعبنا ومقاومتنا جاهزة للرد على اعتداءات الاحتلال.

ونوه حمادة إلى أن المقاومة تدير معركتها مع الاحتلال بنضج واقتدار، ولا تندفع وفق ما يريد الاحتلال، وفلسطين كلها أصبحت ساحة مواجهة مع الاحتلال، وكل بقعة هي ميدان للمناورة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #الاحتلال #محمد حمادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة