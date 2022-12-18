"الشيخ ميسي".. هكذا توجت قطر أفضل لاعب بلباس العرب

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد يُلبس ميسي "البشت" لباس العرب في ملعب لوسيل عقب نهاية مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 بفوز الأرجنتني على فرنسا في ركلات الترجيح

الشيخ ليونل ميسي ❤❤ pic.twitter.com/dOTt5fx3XI — Screen Mix (@ScreenMix) December 18, 2022

الشيخ ميسي الف مبروك pic.twitter.com/Mz26ToIYBr — Barry (@barry4reall) December 18, 2022

واستهل ليونيل ميسي نهائي كأس العالم برقم قياسي بمجرد تواجده في التشكيل الأساسي، حيث بات الأكثر مشاركة في تاريخ مباريات كأس العالم بواقع 26 مباراة، متجاوزا الألماني لوثر ماتيوس، الذي ظل لسنوات طويلة يحتل صدارة هذا الترتيب بواقع 25 مباراة.

وبحلول الدقيقة الـ23 من عمر المباراة، أصبح ميسي أكثر لاعب شارك في عدد الدقائق بتاريخ كأس العالم (2216 دقيقة)، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم النجم الإيطالي باولو مالديني.

كما بات ميسي أول لاعب في التاريخ، يسجل في جميع المراحل لكأس العالم بنسخة واحدة (دور المجموعات، دور الـ16، الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والمباراة النهائية "هدفين").

عاااااجل | الشيخ الأسطورة ليو ميسي يرفع كأس العالم بالبشت pic.twitter.com/YQFnK7TucI — FCB World (@forcabarca_ar) December 18, 2022

بالبشت ..،

الشيخ ليو ميسي رفع الكاس 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/3oTAdZ4JVZ — خالد جاسم (@khalidjassem74) December 18, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين