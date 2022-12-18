فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أول تعليق من حركة حماس حول نهاية كأس العالم قطر 2022

تحذيرات من خطر حقيقي يهدد الأقصى بفعل إجراءات الاحتلال التهويدية

"الشيخ ميسي".. هكذا توجت قطر أفضل لاعب بلباس العرب

ميسي وسلسلة أرقام تاريخية في نهائي كأس العالم قطر 2022

ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 بعد نهاية البطولة.. مراكز الفرق العربية

إطلاق نار يستهدف حافلة للمستوطنين داخلها "بن غفير" في جنين

بث مباشر لفعاليات حفل تتويج كأس العالم قطر 2022

هذا ما فعله الرئيس الفرنسي بعد الخسارة في ملعب لوسيل

مبابي يتوج هدافا لكأس العالم 2022

"ميسي" يقصي "الديوك".. الأرجنتين بطل مونديال كأس العالم قطر 2022

"الشيخ ميسي".. هكذا توجت قطر أفضل لاعب بلباس العرب

18 ديسمبر 2022 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
...
اللحظات الأولى لتتويج ميسي

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد يُلبس ميسي "البشت" لباس العرب في ملعب لوسيل عقب نهاية مباراة نهائي كأس العالم قطر 2022 بفوز الأرجنتني على فرنسا في ركلات الترجيح

 

 

واستهل ليونيل ميسي نهائي كأس العالم برقم قياسي بمجرد تواجده في التشكيل الأساسي، حيث بات الأكثر مشاركة في تاريخ مباريات كأس العالم بواقع 26 مباراة، متجاوزا الألماني لوثر ماتيوس، الذي ظل لسنوات طويلة يحتل صدارة هذا الترتيب بواقع 25 مباراة.

وبحلول الدقيقة الـ23 من عمر المباراة، أصبح ميسي أكثر لاعب شارك في عدد الدقائق بتاريخ كأس العالم (2216 دقيقة)، محطما الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم النجم الإيطالي باولو مالديني.

كما بات ميسي أول لاعب في التاريخ، يسجل في جميع المراحل لكأس العالم بنسخة واحدة (دور المجموعات، دور الـ16، الدور ربع النهائي، ونصف النهائي، والمباراة النهائية "هدفين").

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر #ميسي #كأس العالم 2022

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة