ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 بعد نهاية البطولة.. مراكز الفرق العربية

شهدت بطولة كأس العالم 2022 منافسة شرسة للغاية وحالة من تقارب المستوى بين جميع المنتخبات المشاركة، مما جعلها إحدى أكثر البطولات إثارة وندية في تاريخ المونديال، منذ المباراة الأولى وحتى المباراة النهائية.

وكان مونديال قطر هو الأنجح بالنسبة للمنتخبات العربية عبر التاريخ، بدايةً من فوز السعودية التاريخي على الأرجنتين، ووصولًا لتحقيق منتخب المغرب المركز الرابع في أفضل مشاركة عربية وإفريقية على مدار التاريخ.

وعلى صعيد المنتخبات الأخرى تواجدت مفاجآت بالجملة، بالطبع يظل خروج الثنائي ألمانيا وبلجيكا من دور المجموعات أكبر الصدمات، ثم الصاعقة الكبرى بخروج البرازيل من دور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح بعد سيناريو مجنون في الأشواط الإضافية.

في الأسطر التالية نستعرض معًا ترتيب منتخبات كأس العالم 2022، وكذلك مراكز المنتخبات العربية.

ما هو ترتيب منتخبات كأس العالم 2022؟

تأتي الصدارة بالتأكيد لبطل كأس العالم 2022، الذي سيتحدد بعد نهاية مباراة الأرجنتين وفرنسا، في حين يأتي المنتخب المغربي في المرتبة الرابعة، وكرواتيا في المركز الثالث.

وكان منتخب قطر هو صاحب أقل معدل نقاط وتهديف، فصاحب الأرض لم يسجل سوى هدفًا وحيدًا، كما فشل في تحقيق أي نقطة، وبالمثل كان منتخب كندا أيضًا.

ما هو ترتيب المنتخبات العربية في كأس العالم 2022؟

بالطبع كانت المشاركة العربية الأفضل من نصيب منتخب المغرب، الذي وصل إلى نصف النهائي واحتل المركز الرابع في نهاية المطاف.

المنتخب التونسي يحلّ ثانيًا في ترتيب العرب، بعد الفوز مرة والتعادل مرة والخسارة مرة، وبعدما كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لثمن النهائي لولا فوز أستراليا على الدنمارك.

السعودية ورغم البداية المثالية بالفوز على الأرجنتين، لكنها تلقت هزيمتين، لتصبح في المركز الخامس والعشرين عمومًا، وتذيلت قطر الترتيب بعد الفشل في الفوز بأي مباراة.

المصدر / وكالات