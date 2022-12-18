إطلاق نار يستهدف حافلة للمستوطنين داخلها "بن غفير" في جنين

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد عن إطلاق نار نحو حافلة للمستوطنين جنوب غرب جنين، كان داخلها وزير أمن الاحتلال المكلف إيتمار بن غفير.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا حافلة المستوطنين بالرصاص قرب مستوطنة "مافو دوتان" جنوب غرب جنين، وكان داخلها بن غفير.

وأشارت إلى وقوع أضرار في الحافلة، بينما لم تقع إصابات بين المستوطنين.

اقرأ أيضا: عمليتا إطلاق نار في جنين ومواجهات متفرقة بالضفة والقدس

وكانت مجموعة عرين الأسود قد توعدت بن غفير وعصابته رداً على اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في مستوطنة "ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين لإطلاق نار كثيف.

اقرأ أيضاً: "عرين الأسود" تدعو للنفير لأجل القدس والأقصى

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار بكثافة نحو آليات الاحتلال ومستوطنة (ترسلة) المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، أثناء اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال للمكان.

وأكدت المصادر أن عمليات إطلاق متكررة تستهدف مستوطنة (ترسلة) وقوات الاحتلال والمستوطنين منذ ساعات العصر.





المصدر / فلسطين أون لاين