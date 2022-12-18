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إطلاق نار يستهدف حافلة للمستوطنين داخلها "بن غفير" في جنين

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إطلاق نار يستهدف حافلة للمستوطنين داخلها "بن غفير" في جنين

18 ديسمبر 2022 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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آثار رصاص المقاومين الذي أصاب حافلة المستوطنين

أعلنت وسائل إعلام عبرية مساء اليوم الأحد عن إطلاق نار نحو حافلة للمستوطنين جنوب غرب جنين، كان داخلها وزير أمن الاحتلال المكلف إيتمار بن غفير.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن مقاومين فلسطينيين استهدفوا حافلة المستوطنين بالرصاص قرب مستوطنة "مافو دوتان" جنوب غرب جنين، وكان داخلها بن غفير.

وأشارت إلى وقوع أضرار في الحافلة، بينما لم تقع إصابات بين المستوطنين.

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وكانت مجموعة عرين الأسود قد توعدت بن غفير وعصابته رداً على اقتحامهم المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين في مستوطنة "ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين لإطلاق نار كثيف.

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وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار بكثافة نحو آليات الاحتلال ومستوطنة (ترسلة) المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، أثناء اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال للمكان.

وأكدت المصادر أن عمليات إطلاق متكررة تستهدف مستوطنة (ترسلة) وقوات الاحتلال والمستوطنين منذ ساعات العصر.

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الاحتلال #جنين #المقاومة الفلسطينية #بن غفير #عرين الأسود

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