فلسطين أون لاين

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بث مباشر لفعاليات حفل تتويج كأس العالم قطر 2022

18 ديسمبر 2022 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
...

فيما يلي حفل تتويج كأس العالم قطر 2022 في ملعب لوسيل..
يتبع..

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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