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تفاصيل الخبر
بث مباشر لفعاليات حفل تتويج كأس العالم قطر 2022
18 ديسمبر 2022 . الساعة 20:20 بتوقيت القدس
فيما يلي حفل تتويج كأس العالم قطر 2022 في ملعب لوسيل..
يتبع..
المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر
#كأس العالم
#قطر 2022
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