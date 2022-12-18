في دقيقتين.. سيناريو "جنوني" يدفع مواجهة فرنسا والأرجنتين لشوطين إضافيين

بسيناريو جنوني وهدفين خاطفين، أعاد كيليان مبابي الأمل لمنتخب فرنسا، حامل اللقب، بعدما أحرز هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة لتتعادل فرنسا مع الأرجنتين 2-2 في نهائي المونديال القطري، الذي سيمتد إلى أشواط إضافية.

وأنهى الأرجنتينيون الشوط الأول بالتقدم 2-صفر، وبدا أنهم سهلوا المهمة تماما، بعدما باتوا على بعد شوط واحد من التتويج باللقب الثالث في تاريخ "ألبيسيليستي".

وتقدّم منتخب "التانغو" في الدقيقة 23، بعدما منحه حكم المباراة ركلة جزاء إثر خطأ من عثمان ديمبيليه ضد أنخل دي ماريا داخل المنطقة، ترجمها ليونيل ميسي هدفاً، ليرفع رصيده إلى ستة أهداف.

وعاد دي ماريا نفسه ليضيف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 36، بعد جملة تمريرات رائعة بدأها ميسي من منتصف الملعب وانتهت بعرضية من ألكسيس ماك أليستر، تابعها دي ماريا بنجاح في شباك هوغو لوريس.

وجاء الشوط الأول من طرف واحد، حيث سيطرت الأرجنتين بشكل كامل.

وقبل الاستراحة بقليل، أجرى ديدييه ديشان مدرب فرنسا تغييرين مفاجئين بخروج أوليفييه جيرو وديمبلي، وأشرك راندال كولو مواني وماركوس تورام، بينما انتقل كيليان مبابي إلى مركز رأس الحربة.

وعلى خلاف التوقعات، ضرب مبابي بقوة في الدقائق الأخيرة بعدما أحرز هدفين متتاليين ليرفع رصيده من الأهداف إلى 7، في صدارة الهدافين.

المصدر / فلسطين أون لاين