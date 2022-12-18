صدور عدد جديد من مجلة "بحوث" العلمية الدولية

أصدر مركز البحوث والاستشارات في لندن العدد السابع والأربعين من مجلته العلمية المحكمة "بحوث"، والتي تضمنت خمس دراسات في المجالات التعليمية والإعلامية واللغوية والفقهية.

وأفاد مدير تحرير المجلة د. محمد عبد العزيز، أن المجلة تضمنت خمس دراسات علمية، تواكب التطورات والمتغيرات الحاصلة في المجالات التعليمية والإعلامية واللغوية والفقهية، وتتصل بالمتغيرات العلمية الحادثة في هذه المجالات.

وأشار إلى إن الدراسات المنشورة لباحثين من جامعات عربية، وركزت في مجملها على قضايا تنطلق من أهداف مركز لندن والمجلة الصادرة عنه.

وبين عبد العزيز أن الناشرين في النسخة الأخيرة للمجلة هم: (أ.د محمد العرب الموسوي من العراق، أ.د حنان عبيد من بريطانيا، أ.د أحمد عبد القادر من مصر، د الطاهر عوض باشا من السودان، أ.د خلف المحمد من سوريا، د. هدى البطاطي من المملكة العربية السعودية، أ.د حنفي مدبولي من مصر).

هنأ مدير التحرير الباحثين الناشرين في العدد السابع والأربعين من المجلة، لافتاً إلى أن هيئة تحرير المجلة برئاسة أ.د عبد الملك الدناني أستاذ الإعلام في دولة الإمارات العربية تبارك لكافة الزملاء الباحثين إنجازهم لهذه الدراسات العلمية الرصينة.

وجدد حرص إدارة المجلة على نشر نتاجات الباحثين والمفكرين العرب في مختلف المجالات الاجتماعية والإنسانية، بهدف تعميم المعرفة العلمية في الأوساط الأكاديمية العربية والدولية .

وبين عبد العزيز، أن مجلة "بحوث" نشرت أكثر من 1000 بحث علمي سطرتها مئات الأقلام من العقول المفكرة منذ اصدار المجلة قبل تسع سنوات.

وأشار إلى أن البحوث تتوالى على إدارة التحرير للنشر العلمي، وأن هذا يدفع مجلس الإدارة للتفكير في أن يكون الإصدار شهرياً وليس ربع سنوياً.

المصدر / فلسطين أون لاين