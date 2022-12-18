جامعة الأقصى تحصد المركز الثاني في مسابقة "الشروق" العربية

حصلت كلية الإعلام في جامعة الأقصى على المركز الثاني في مسابقة مهرجان الشروق السابع لإبداعات طلبة الإعلام والذي ينظمه المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وحققت الكلية مركزها الثاني عن العدد السادس والخمسين من صحيفة الرواد في محور الصحف التدريبية لكليات الإعلام، وبمنافسة 220 برنامج من 44 كلية إعلام على مستوى الوطن العربي.

وأعلنت نتيجة المسابقة في حفل مهيب نظمته، أمس، إدارة المهرجان في دار الأوبرا المصرية في القاهرة.

وقالت عميد المعهد ورئيس المهرجان د. سهير صالح، إن المهرجان انعقد هذا العام بمشاركة 44 كلية إعلام مصرية وعربية، وبلغ عدد المشروعات المقدمة 220 مشروعاً.

وأوضحت أن لجنة تحكيم مشروعات الصحافة تكونت من الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، والإعلامي محمد الغيطي، والكاتبة الصحفية فاطمة شعراوي رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بجريدة الأهرام.

من جانبه أشاد عميد كلية الإعلام بجامعة الأقصى د. غسان حرب، بإنجاز الكلية وطلبتها.

وأكد حرب أن هذه المرتبة المتقدمة التي حصلت عليها جريدة الرواد منافسة لعشرات كليات الإعلام العربية، تبين تميز الكلية ومحاضريها وطلبتها، كما تترجم اهتمام الكلية وإدارتها بجانب التدريب والأنشطة، وربط الجانب النظري بالعملي، ودمج الطلبة في بيئة العمل، حيث عززت الكلية هذا الجانب من خلال تأسيس وحدة للتدريب والأنشطة في الكلية.

المصدر / فلسطين أون لاين