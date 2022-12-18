ميسي والإنجاز التاريخي الجديد

بهدفه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 23 بمرمى فرنسا، الأحد، دخل ميسي تاريخ المونديال بإنجاز يصعب تحطيمه.

وبات ميسي أول لاعب في تاريخ البطولة التي انطلقت عام 1930، ينجح في التسجيل بكل مباراة بالأدوار الإقصائية بعدما فعلها أمام أستراليا وهولندا وكرواتيا، بأدوار الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي على الترتيب.

والمفارقة أن ميسي لم ينجح خلال 4 مشاركات سابقة في المونديال، بالتسجيل خلال أي مباراة بالأدوار الإقصائية، قبل أن يفك العقدة بالمونديال القطري.

وتتقدم الأرجنتين بهدفين نظيفين على فرنسا بنهاية الشوط الأول، وتبدو في طريق سهل للتتويج بلقب المونديال للمرة الثالثة في تاريخها، الأولى من 1986.

وبمشاركته أمام فرنسا، الأحد، بات ميسي أيضا، اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات في نهائيات كأس العالم (26 مباراة.

وبعد مشاركته في الفوز الكبير على كرواتيا 3-صفر الثلاثاء في نصف نهائي المونديال بات ابن الـ35 عاماً على المسافة ذاتها من الألماني لوتار ماتيوس في عدد المباريات في النهائيات والبالغ 25، ثم انفرد به الأحد في النهائي على استاد لوسيل.

وخاض ماتيوس مبارياته الـ25 في نهائيات 1982 و1986 و1990 و1994 و1998.

وبمشاركته أصلاً في النهائيات القطرية، وصل ميسي الى رقم قياسي آخر متمثل بعدد كؤوس العالم التي خاضها (5)، على غرار غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي ودع البطولة من ربع النهائي، وماتيوس أيضاً.

وخاض أربعة لاعبين نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرتهم خلال هذه النسخة، هم المكسيكيان أندريس غواردادو والحارس غييرمو أوتشوا، وميسي ورونالدو، ليعادلوا بذلك انجاز المكسيكيين الآخرين الحارس أنتونيو كارباخال ورافايل ماركيس، والحارس الإيطالي جانلويجي بوفون وماتيوس.

وبعد تسجيله ستة أهداف في المونديال القطري، بينهما ثلاثة في ثمن وربع ونصف النهائي ليفك صيامه عن التهديف في الأدوار الإقصائية لأربع نسخ، رفع ميسي رصيده الى 12 هدفاً في النهائيات، ليحطم الرقم القياسي الأرجنتيني المسجل باسم غابريال باتيستوتا (10 في 12 مباراة).

ويتخلف ميسي بفارق 4 أهداف عن الرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف في النهائيات والمسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16).

وشارك ميسي والمكسيكي رافايل ماركيس في 18 مباراة كقادة، ويليهما دييغو مارادونا بـ16، فيما يحمل الإيطالي باولو مالديني الرقم القياسي لأكبر عدد دقائق لعبها في كأس العالم وهو 2217 دقيقة، بينما وصل ميسي قبل النهائي الى 2194 دقيقة وسيحطم أيضاً هذا الرقم القياسي في موقعة اللقب الأحد.

وميسي هو اللاعب الوحيد الذي قام تمريرات حاسمة في كل من النسخ الخمس التي شارك فيها، ويأتي من بعده البرازيلي بيليه والبولندي غرزيغورز لاتو ودييغو مارادونا والإنكليزي ديفيد بيكهام الذي صنعوا الأهداف في ثلاث نسخ مختلفة.

وكان بيليه يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مراحل خروج المغلوب بست تمريرات، قبل أن يعادله ميسي الثلاثاء في الفوز على كرواتيا وهو قادر على تحطيمه الأحد أمام فرنسا.

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات