"مجموعات جبع" تعلن استهدافها قوات الاحتلال جنوب جنين

أعلنت مجموعات جبع التابعة لسرايا القدس، مساء اليوم الأحد، عن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة "ترسلة" المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين بإطلاق نار كثيف.

وقال بيان صادر عن مجموعات جبع :" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال المتواجدة في "مستوطنة ترسلة" بصليات كثيفة ومتتالة من الرصاص".

وبعد عصر اليوم أفادت مصادر محلية بأن مقاومين أطلقوا النار بكثافة نحو آليات الاحتلال ومستوطنة (ترسلة) المخلاة قرب بلدة جبع جنوب جنين، أثناء اقتحام مستوطنين وقوات الاحتلال للمكان.

وأكدت المصادر أن عمليات إطلاق متكررة تستهدف مستوطنة (ترسلة) وقوات الاحتلال والمستوطنين منذ ساعات العصر.

المصدر / فلسطين أون لاين