الثلاثاء: نقابة المحامين تعلق العمل بالضفة والقطاع احتجاجا على إبعاد الحموري

أعلن مجلس نقابة المحامين تعليق العمل بعد غد الثلاثاء أمام كافة المحاكم والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات الرسمية، وذلك احتجاجا على ترحيل الاحتلال الأسير المحامي صلاح الحموري من مكان اعتقاله وعبر طائرة خاصة إلى فرنسا بعد قرار سحب هويته المقدسية.

وجاء في اعلان نقابة المحامين عن تنظيمها لاعتصام مركزي وقت تعليق العمل من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الواحدة ظهر بمشاركة أعضاء الهيئة العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة أمام مقري اللجنة الدولية للصليب الأحمر برام الله وغزة.

واعتبرت نقابة المحامين إقدام الاحتلال فجر اليوم على ترحيل المحامي والأسير المقدسي صلاح الحموري من مكان اعتقاله وعبر طائرة خاصة إلى فرنسا بعد قرار سحب هويته المقدسية جريمة مركبة من سحب هويته المقدسية وتهجيرا قسريا ترقى إلى جريمة حرب، وتشكل انتهاكا صارخا وفاضحا لكل القوانين الدولية والإنسانية.

وأضافت "أن ما اقترفته دولة الاحتلال بحق الحموري يمثل نهجا خطيرا ويأتي ضمن سياسة شاملة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس نحو مشروع إفراغ وطرد السكان الأصليين من مدينتهم".

وقالت النقابة إن ما يمثله هذا السلوك المجرم دوليا بحق المحامي الحموري وما يمثله من خطر محدق بحق المقدسيين وترحيلهم من أرضهم يتطلب استراتيجية قانونية جادة وسريعة وفاعلة للجم الاحتلال عن جرائمه المتعددة ووقف نزيف الشعب الفلسطيني الذي لم ينقطع منذ النكبة.

وشددت النقابة على أن المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته الحقوقية أمام امتحان جديد يتطلب موقف أخلاقي وقانوني، أمام جبروت هذا الاحتلال وجرائمه المستمرة بحق شعبنا الأعزل إذ لا مجال أمام جسامة الانتهاكات المستمرة التي يقترفها الاحتلال بحق شعبنا الأعزل واستمرار وجود الاحتلال على الأرض الفلسطينية المحتلة أن تبقى المواقف الدولية خجولة وتجامل قوة الاحتلال العسكري على حساب دماء وآهات شعبنا الأعزل.

وأكدت النقابة "أنه لا مناص أمامنا كفلسطينيين إلا إعادة الاعتبار للوحدة الوطنية كخيار استراتيجي وتجسيدها قولا وفعلا في مواجهة هذا المشروع الصهيوني القائم على الدم الفلسطيني وسرقة أرضه ومقدساته".

المصدر / فلسطين أون لاين