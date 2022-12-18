لعنة كأس العالم تطارد ثلاثة لاعبين

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن "لعنة كأس العالم" تنتظر ثلاث لاعبين من طرفي المباراة النهائية لكأس العالم بقطر.

ويعد ليونيل ميسي وكليان مبابي وأنطوان غريزمان أبرز اللاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في البطولة، غير أن تاريخ الجائزة يظهر أن الفائز لا يكون من المنتخب الفائز باللقب.

وبحسب الصحيفة، فإن نهائي يوم الأحد، قد يكسر الفائز في الجفاف المستمر منذ فرنسا 1998.

ويظهر تاريخ البطولة أن الفائز بأفضل لاعب لا يكون من المنتخب الفائز بالبطولة، وفي فرنسا كأس العالم 1998، فاز رونالدو البرازيلي بالجائزة رغم خسارته 3-0 في المباراة النهائية ضد فرنسا، وتم التصويت على البرازيلي رونالدو كأفضل لاعب في البطولة. وسجل ثمانية أهداف رائعة في سبع مباريات.

أما 2006، فقد فاز زين الدين زيدان رغم خسارة منتخبه الفرنسي ضد إيطاليا.

وفي جنوب أفريقيا 2010، فاز دييغو فورلان من الأورغواي رغم احتلال منتخبه المركز الرابع، وكانت أهدافه الخمسة حاسمة بالنسبة لفريق أميركا الجنوبية.

وفي كأس العالم روسيا 2018، فاز لوكا مودريتش على الرغم من أن مبابي وبوغبا وغريزمان قدموا أداء رائعا في كأس العالم، إلا أن الكرة الذهبية لروسيا 2018 ذهبت إلى لوكا مودريتش. وكان الكرواتي حاسما لمنتخب بلاده في رحلته إلى النهائي.

وستكون مواجهة الأحد بين الأرجنتين وفرنسا في نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم، الرابعة بينهما في الحدث العالمي الكبير. وتتفوق الأرجنتين 2-1، لكن لقاء استاد لوسيل سيكون الأول بينهما في المباراة النهائية الحاسمة على اللقب.

وسيكون الأرجنتيني ليونيل ميسي الأحد أمام فرنسا على موعد مع أكثر من تحقيق حلم إحراز لقب مونديال قطر والانضمام الى الأسطورة دييغو مارادونا الذي منح بلاده لقبها الأخير عام 1986، إذ سينفرد بالرقم القياسي لعدد المباريات في النهائي الى جانب أرقام أخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين