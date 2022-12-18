الكشف عن أسباب رفض زين الدين زيدان حضور نهائي كأس العالم قطر 2022

رفض أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق، زين الدين زيدان، دعوة اتحاد بلاده لكرة القدم لحضور المباراة النهائية في مونديال قطر، والتي سوف تجمع "فريق الديوك" مع نظيره الأرجنتيني، وفقا لما ذكر موقع "سبورت بايبل" الرياضي.

وسوف يتواجه المنتخب الفرنسي مع "راقصي التانغو" على عشب استاد لوسيل، اليوم الأحد، في موقعة نارية سيحضرها على المدرجات أكثر من 80 ألف متفرج، في حين يسعى كل من الفريقين إلى إحراز لقبه الثالث في أقوى البطولات الكروية على الإطلاق.

وبحسب موقع" سبورت بابيل"، فإن زيدان رفض حضور هذا النهائي الذي سوف يحضره الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بحجة أنه لا يريد أن يكون محط الاهتمام ويسرق الأضواء في هذا الحدث العظيم.

ويأتي رفض زيدان السفر إلى الدوحة مع تصاعد التكهنات بشأن تولي مدرب ريال مدريد السابق مهمة تدريب "الديوك" خلفا للمدير الفني الحالي، ديدييه ديشامب، والذي لم يفصح عن مصيره مع منتخب فرنسا حتى الآن.

وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت أن العديد من نجوم المنتخب الفرنسي الذي أحرزوا لقب نسخة مونديال العام 1998 قد رفضوا الحضور، وأن الأمر لم يقتصر على زيدان.

وربطت بعض وسائل إعلام، خبر رفض زيدان حضور النهائي بتغريدة لنجم ريال مدريد كريم بنزيما، الذي نشر صورته مع "زيزو" في منشور على تطبيق إنستغرام، وكتب تحتها باللغة الفرنسية "تصبحون على خير".

وتجمع علاقة وثيقة بين زيدان وبنزيما، خاصة وأن "زيزو" أشرف على تدريب مواطنه في ريال مدريد، وحقق معه إنجازات كبرى أبرزها الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا ثلاثة مواسم على التوالي.

وكان زيدان قد دعم بنزيما بعدما جرى استبعاد الأخير عن المنتخب الفرنسي عقب اتهامه بممارسة ابتزاز ضد أحد زملائه في "المنتخب الأزرق"، وذلك قبل أن يعود لـ"الديوك" في العام المنصرم إثر غياب استمر لستة أعوام.

وكان ديشامب قد ذكر في حديثه خلال المؤتمر صحفي بالدوحة، وقبل انطلاقة المباراة النهائية أن كونه مديرا فنيا لمنتخب فرنسا هو أفضل شيء قد حدث له في حياته، مضيفا: "ما زلت شغوفًا بهذا الدور كما كنت في أي وقت مضى".

وتابع:"أهم شيء هو المنتخب، أنا لست أهم شخص هنا، الأمر كله يتعلق بالفريق، مستقبلي لن يعتمد على نتيجة المباراة".

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات