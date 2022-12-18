النائب الرجوب: صمود مبعدي مرج الزهور جعلها محطة نضالية وتاريخية

أكد النائب نايف الرجوب على أن المبعدين إلى مرج الزهور حوّلوا هذه المحنة إلى محطة نضالية تاريخية.

وقال الرجوب: "أرادوها محنة وشدة وضيقا وعذابا وطمس هوية وكسر إرادة، وأرادها الله شيئا آخر".

وأضاف: "حولها المبعدون بصبرهم وصمودهم وإصرارهم إلى محطة نضالية وإشعاع حضاري وفكري ودعوي".

وأردف: "أرادوا إخراجنا من الإطار المحلي فدخلنا الإطار الإقليمي والدولي، وأرادوا إخراجنا من بيوتنا فدخلنا بفضل الله كل بيت".

وتابع: "أرادوا أن يسلخونا من حاضرنا فدخلنا التاريخ الحاضر والمستقبل، وهكذا كانت رحلة الإبعاد".

ونفذ الاحتلال أكبر عملية إبعاد جماعي استهدفت 415 ناشطاً وقيادياً من الضفة الغربية وقطاع غزَّة، إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني في السابع عشر من كانون الأوّل/ ديسمبر من عام 1992م.

وفي ذكرى الإبعاد أكدت حركة حماس أنَّ سياسة الاحتلال في القتل والإبعاد والتهجير، لن تُرهب شعبنا ولن تكسر إرادته وصموده، وسيواصل مقاومته الشاملة في كل ساحات الوطن، دفاعاً عن أرضه وقدسه وأقصاه حتى انتزاع حقوقه وتحرير أرضه وتقرير مصيره.

وشددت الحركة على أن إبعاد تلك الثلة من أبناء شعبنا وقادته إلى مرج الزهور، محطة من محطات الانتصار على العدو، ونموذج من نماذج الوحدة الوطنية في مشروع المقاومة.

وأضافت أن شعبنا رسم بكل إصرار معالم انتزاع الحرية والعودة؛ حيث التفّت الجماهير حول الانتفاضة والمقاومة، واستطاع مبعدو مرج الزهور بثباتهم وصمودهم رغم الأوضاع القاسية، تعزيز حضور القضية الفلسطينية أمام الرَّأي العام العربي والإسلامي والدولي.

وأشارت حماس إلى أن المبعدين أحبطوا محاولات الاحتلال لإخماد ثورة شعبنا المتجدّدة، والمتأصلة جذوتها حتى تحقيق تطلعاته في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين